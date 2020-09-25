Деньги на развитие города надо «вытрясать» из застройщиков,- Игорь Палица

Сегодня застройка Киева происходит практически без каких-либо обязательств со стороны строительных компаний по развитию города, а это миллиарды гривен, которые не вкладываются в городскую инфраструктуру. Такое заявление сделал народный депутат Украины, лидер партии «За майбутнє» Игорь Палица в эфире программы «Право на власть».

«Год назад фракция партии „Слуга народа“ приняла решение лишить города долевого участия от строительства. Ранее строительная компания обязывалась заплатить от 3 до 4% от строительства в бюджет или же вложить эти деньги в развитие города. Они решили, что это много, и отменили эту норму. И миллиарды гривен пошли в карманы застройщиков, а не на улучшение города», — заявил нардеп.

По его мнению, для решения этого вопроса должна быть воля.

Кроме этого, Палица считает, что в городе вообще стоит остановить любое строительство до утверждения нового генерального плана.

«То, что строится, должно достроиться. А все остальное — остановить. Пока специалисты не проанализируют, где должны размещаться паркинги, какие должны быть развязки, как решить вопрос объездной дороги, сколько нужно детских садов, школ и какие проблемы у больниц», — подчеркнул Палица.

Напомним, во время проведения Третьего женского форума в Краматорске Игорь Палица рассказал, что депутатская группа «За майбутнє» при участии специалистов — участников Женского движения — уже разработала и представила законопроект, который обяжет застройщиков возводить или обновлять социнфраструктуру раньше, чем они будут сдавать в эксплуатацию свои жилые объекты. По его словам, это будет главным условием для сдачи домов.

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