«Батьківщина» выступает за реновацию киевских «хрущевок»

В Киеве должна функционировать комплексная программа перестройки старых микрорайонов: вместо «хрущевки» киевляне должны получить обустроенные квартиры в 200−500 метрах от бывшего дома. Такое мнение озвучил кандидат в мэры столицы от «Батьківщини» Алексей Кучеренко. Об этом сообщила пресс-служба Киевской организации политсилы.

Также во время открытой встречи на вопрос от жителя Соломенского района Киева о возможной застройке гаражного кооператива Алексей Кучеренко ответил следующее: «В вопросе гаражного кооператива при условии его превращения в многоэтажный гараж за владельцем должно храниться право собственности».

Политик рассказал, как 2005 году по поручению премьер-министра Юлии Тимошенко летал в постсоветские столицы для изучения проекта реконструкции «хрущевок».

«Брался старый микрорайон, строился стартовый дом за средства инвестора, потом людей переселяли в обустроенные квартиры, в 1,5−2 раза больше предыдущих. Ни секунды жилье людей „не висело в воздухе“. Некоторым столицам удавалось за три года заменить 6,5 млн квадратных метров ветхого жилья на 13 миллионов квадратных метров нового», — поделился Кучеренко.

Кучеренко заверил, что в случае победы на выборах вместе с командой реализует подобный проект в Киеве, считая такой подход справедливым.

«Есть жилье, требующее полной реновации. Понятно, что власть у нас отождествляется с застройщиками. Однако есть застройщики, которые не лезут в старый жилой фонд. А есть застройщики, которые раздали взятки, взяли „пятно“ под застройку из старого жилого фонда, построили небоскреб, заработали 10 миллионов долларов, и никому от этого лучше не стало. Они деньги вывели, своих детей учиться в Англию отправили, в инфраструктуру ничего не вложили. Старые дома и сети еще больше износились. Должно быть доверие к власти, что она действительно защищает имущественные права граждан», — подчеркнул кандидат от «Батьківщини».

Напомним, «ФАКТЫ» сообщили, что кандидат на должность мэра Киева Алексей Кучеренко представил стратегию пересмотра коммунальных тарифов для населения.

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