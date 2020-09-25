Почему Зеленский позволил Кауфману не платить в бюджет штраф в 3,4 миллиарда? — Бутусов

Владелец сигаретной компании «Тедис-Украина» Борис Кауфман смог избежать штрафа, который наложил на фирму Антимонопольный комитет Украины, после личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, утверждает главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

Поддержка сигаретной монополии компании «Tedis Украина» — одна из самых очевидных коррупционных схем с участием президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказал главред издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Журналист в виде списка изложил хронологию событий последнего года: от публичной борьбы с табачной монополией и до решения о создании единого оператора на табачном рынке, которое, по его мнению, развернуло курс на монополизацию табачного рынка.

«Поскольку Зеленский обещал победить коррупцию, произошло следующее:

• В ноябре 2019 года АМКУ наложил новый штраф на сумму 6,5 млрд грн на всех участников монополии, в том числе 3,4 млрд — непосредственно на сам Tedis. На тот момент Офис президента поддержал главу АМКУ [Юрия] Терентьева — еще бы, ведь «новые лица» обещали разломать «старые схемы».

• Но 23 мая в Одессе прошла встреча главы СБУ Ивана Баканова с владельцем Tedis Борисом Кауфманом. Это было началом сближения новой власти с Tedis.

• 10 июня по иску АМКУ Хозяйственный суд Киева наложил арест на счета Tedis на сумму в 3,4 млрд грн. Кауфман, казалось, был поставлен в безвыходное положение — надо платить.

• 3 июля по личному требованию президента Зеленского глава АМКУ Юрий Терентьев был уволен с должности. А новой главой АМКУ была назначена подруга семьи президента Ольга Пищанская — юрист из Кривого Рога, которую в парламенте никто не знал, ее потребовал назначить лично сам Зеленский.

• 5 июля состоялась личная встреча президента Зеленского с Кауфманом в Одессе в ресторане «Рыба». Никакого штрафа Tedis в бюджет платить не стал. О чем Зеленский говорил с Кауфманом, его пресс-служба не сообщила.

• 13 июля суд первой инстанции отменил решение о наложении ареста на счета Tedis. Антимонопольный комитет почему-то не обжаловал это решение сразу после принятия.

• 19 августа — апелляционную жалобу на это незаконное решение Антимонопольный комитет подал спустя пять недель! Какое-то поразительное упорство подруга семьи президента Пищанская проявила, лишь бы не забрать в бюджет миллиарды Кауфмана. Очевидно, что это невозможно без специальной команды самого президента.

• Сентябрь 2020-го. Прошло 10 месяцев с момента наложения штрафа АМКУ. Международная компания «Империал Тобакко» заплатила наложенный штраф в 460 млн грн, а вот Tedis удается не платить ни копейки до сих пор", — написал Бутусов.

Он отметил, что «Слуга народа» не ликвидировала сигаретную монополию. По мнению главреда «Цензор.НЕТ», в деле Tedis АМКУ играет на стороне монополиста, а Кауфман имеет полную поддержку.

Напомним, 9 сентября, Кабинет министров на заседании одобрил распоряжение о реализации пилотного проекта «Национальный оператор на рынке табачных изделий». Несмотря на жесткую критику, власть решила узаконить статус «Тедис-Украина».

Ранее журналист Сергей Лямец на своей странице в соцсети написал, что «Тедис-Украина» хотят сделать полугосударственной компанией-монополистом, по примеру НАК «Нафтогаз Украины». Он также опубликовал проект постановления Кабмина о создании Временного национального оператора на рынке табачных изделий. Автор документа не указан, однако критерии для выбора главного оптового торговца сигаретами прописаны конкретно под компанию «Тедис-Украина».

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