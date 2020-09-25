Удачный день для торговых операций и посещения салона красоты: лунный календарь на 28 сентября – 4 октября

О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели — с 28 сентября по 4 октября 2020 года, когда лучше ухаживать за собой, заниматься спортом или собирать лекарственные растения, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака читайте здесь.

28 сентября

Символ дня: магическая чаша

Характеристика: чтобы повышенная обидчивость не разрушила отношения с близкими людьми, необходимо проявлять снисходительность к чужим слабостям.

Бизнес и финансы: решение важных деловых и финансовых вопросов необходимо отложить на другое — более удачное — время.

Личная жизнь: лучше провести день в одиночестве — так точно ни с кем не удастся поссориться.

Здоровье: необходимо во что бы то ни стало сохранять спокойствие: важно помнить, что все болезни — от нервов.

Уход за внешностью: от любых манипуляций с волосами рекомендуется отказаться.

Спорт: физическая активность вызовет прилив сил, которые можно будет направить на трудоемкие дела и задачи.

Дом, сад, огород: домашние дела успехом не увенчаются. Можно убирать урожай на длительное хранение и заготавливать плоды и семена лекарственных растений.

29 сентября

Символ дня: змея, глотающая свой хвост

Характеристика: возвращение в жизнь былых ситуаций и людей, с которыми когда-то связывали серьезные отношения, будут посланы для того, чтобы сделать работу над ошибками.

Бизнес и финансы: новые дела успехом не увенчаются.

Личная жизнь: не стоит возвращаться к былым возлюбленным — отношения, по которым вы тоскуете, возобновить не удастся.

Здоровье: болезни этого дня будут длиться долго, поэтому, заболев, необходимо сразу же принимать меры.

Уход за внешностью: манипуляции с волосами позволят их оздоровить.

Спорт: физические нагрузки показаны в любом виде.

Дом, сад, огород: от домашних дел лучше отказаться. Нежелательно обрабатывать растения от болезней и вредителей, а также заливать и перекармливать их.

30 сентября

Символ дня: труба

Характеристика: идеальный день для начинаний, отложенных до лучших времен — можно считать, что они настали.

Бизнес и финансы: риск, если он тщательно просчитан и оправдан, принесет желаемую прибыль.

Личная жизнь: благоприятным будет общение с родственниками и друзьями.

Здоровье: необходимо — хотя бы на время — отказаться от алкоголя и курения: в этот день вредные привычки особенно опасны.

Уход за внешностью: можно ухаживать аз волосами — как в салоне красоты, так и в домашних условиях.

Спорт: показана физическая активность любой сложности.

Дом, сад, огород: день подходит для любых домашних дел. Можно обрабатывать землю, главное, не задеть корни растений — это может привести к их гибели.

1 октября

Символ дня: змей-искуситель

Характеристика: не стоит допускать эмоциональных реакции — они могут стать причиной опрометчивых поступков, о которых впоследствии придется пожалеть.

Бизнес и финансы: решение финансовых вопросов лучше отложить — слишком велик риск досадных ошибок.

Личная жизнь: не стоит обманывать близких людей — ложь довольно быстро обнаружится, а отношения испортятся надолго.

Здоровье: принимать медицинские препараты необходимо с осторожностью: в этот день лекарства будут усиленно впитываться в кровь, поэтому рекомендуется заменить их гомеопатией, а также травяными чаями и отварами.

Уход за внешностью: не самый лучший день для ухода за кожей лица и тела -- лучше оставить свою внешность в покое.

Спорт: рекомендуются занятия йогой и медитацией.

Дом, сад, огород: в доме можно проводить уборку любой сложности, вплоть до генеральной. Можно поливать и подкармливать растения.

2 октября

Символ дня: голубь

Характеристика: запрещено допускать не только злые слова, но и плохие мысли — в это время они могут материализоваться самым неожиданным образом.

Бизнес и финансы: от крупных финансовых операций лучше отказаться — слишком велик риск убытков, так что стоит проявить осторожность.

Личная жизнь: хорошее время для примирения с теми, с кем вы находитесь в ссоре.

Здоровье: от плановых хирургических операций лучше отказаться — они могут привести к кровотечениям и воспалением.

Уход за внешностью: любые манипуляции с волосами вместо пользы принесут им вред.

Спорт: йога окажет благоприятное воздействие не только на тело, но и дух.

Дом, сад, огород: дома можно наводить чистоту — мыть полы и посуду, вытирать пыль, стирать. Можно убирать урожай на длительное хранение, необходимо отказаться только от сбора лекарственных трав — в этот день они не будут обладать целебными свойствами.

3 октября

Символ дня: колокол

Характеристика: день, когда на первый план выходит не разум, а интуиция — она может подсказать правильный выход из любой ситуации.

Бизнес и финансы: хорошее время для новых профессиональных начинаний и торговых операций.

Личная жизнь: необходимо обратить внимание на человека, который появится в жизни в этот день, скорее всего, он сыграет в ней важную роль.

Здоровье: при первых симптомах простудных заболеваний заболевания необходимо без промедления обратиться к врачу.

Уход за внешностью: манипуляции с волосами могут не самым лучшим образом сказаться на состоянии волос — как внешнем, так и внутреннем.

Спорт: показаны упражнения любой степени сложности.

Дом, сад, огород: домашними делами рекомендуется заниматься по мере необходимости. Можно удобрять почву и опрыскивать растения от вредителей.

4 октября

Символ дня: зеркало

Характеристика: энергетика дня будет стремится к нулю, поэтому может одолеть лень и апатия — не стоит беспокоиться по этому поводу, уже завтра вернутся бодрость и желание жить и творить.

Бизнес и финансы: из-за трудностей во взаимопонимании деловые переговоры необходимо перенести на другой день.

Личная жизнь: общение с близкими людьми лучше заменить приятными занятиями — например, хобби.

Здоровье: болезни этого дня длятся долго, но, к счастью, не дают серьезных осложнений, однако это не значит, что их не нужно лечить.

Уход за внешностью: от любых манипуляций с волосами необходимо отказаться. Можно делать омолаживающие процедуры и принимать водные процедуры.

Спорт: рекомендуются упражнения любой степени сложности.

Дом, сад, огород: домашними делами нужно заниматься без особого энтузиазма. Можно обрезать, прививать и опрыскивать растений от болезней и вредителей. Полив должен быть умеренным.

Гороскоп здоровья на сентябрь от победителя «Битвы экстрасенсов» Хаяла Алекперова читайте здесь.



8

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter