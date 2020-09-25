Медведчук выбрал кандидата в мэры Николаева от ОПЗЖ, показав, кто главный в партии, — блогер

Народный депутат, глава политсовета и председатель стратегического совета политической партии «Оппозиционная платформа — За життя» Виктор Медведчук выбрал кандидата в мэры Николаева от ОПЗЖ, показав, кто на самом деле руководит партией. Такое мнение озвучил блогер Кирилл Киквидзе на сайте Корреспондент.net.

«Удивительная ситуация перед выборами сложилась в Николаевской области. В партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ долгое время не могли решить, кто пойдет в мэры Николаева. В итоге свое решающее слово сказал Виктор Медведчук, в очередной раз подтвердив, кто на самом деле руководит партией», — написал Киквидзе.

Как отметил блогер, наиболее вероятным кандидатом от ОПЗЖ на мэрских выборах в Николаеве называли экс-депутата из парламентской группы «Відродження» Артема Ильюка. Его активно продвигала группа Бойко-Левочкина. Так, Бойко появился на публичном мероприятии, посвященном Дню города вместе с Ильюком.

«Но в августе в Николаев приехал депутат и близкий соратник Виктора Медведчука Юрий Загородний, который возглавил партийную облорганизацию ОПЗЖ. Оказалось, что у Медведчука в Николаеве своя кандидатура — это Владислав Чайка, сын экс-мэра Николаева», — сообщил Киквидзе.

По мнению блогера, внутрипартийная борьба привела к тому, что накануне подачи документов на главном партийном сайте ОПЗЖ появилось две новости — одна о выдвижении Ильюка в мэры от городской организации ОПЗЖ, вторая — о выдвижении Чайки от областной организации.

Киквидзе считает, что группа Левочкин-Бойко-Фирташ пыталась выдвинуть свою креатуру, но последнее слово осталось за Медведчуком: «От ОПЗЖ в мэры Николаева пойдет Владислав Чайка».

Напомним, ранее Сергей Лещенко в своем телеграм-канале сообщил, что группы влияния в партии «ОПЗЖ» Медведчука-Левочкина в Николаеве зашли в клинч и одновременно выдвинули двух кандидатов в мэры города.

87

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter