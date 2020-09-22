26 сентября 2020

Вот уже почти 20 лет на нашем континенте 26 сентября отмечается Европейский день языков. Говорить о важности знания языков, очевидно, нет никакого смысла. Это ведь и так понятно каждому. Ещё в древности считалось, что каждый вновь приобретённый язык равен мешку серебра, а родной — мешку золота. Помня об этом, многие народы бережно относятся к родному языку, всячески поддерживая его развитие и изучение. Но, несмотря на это, из года в год вместе с последними носителями языка исчезают редкие древние языки. Так было в 2010 году, когда в возрасте 85 лет ушла последняя носительница языка бо, на котором говорили представители народности андаманцев в Индии. Так было и в 2013 году, когда со смертью Гризельды Кристини с лингвистической карты Земли исчез ливский язык, ещё в 19-м веке бывший довольно распространённым на территории Латвии.

Всего в Европе насчитывается 225 языков, большинство из которых, к сожалению, находятся на грани вымирания. С другой стороны, в европейских странах всё чаще слышится речь многих народов мира, представители которых в результате экономической и политической миграции становятся гражданами европейских государств. Кстати, в европейских институтах Евросоюза официально равноправно используются 24 языка: английский, французский, немецкий, итальянский, болгарский, венгерский и другие. Ни украинского, ни русского языка в этом списке вы не найдёте. Самым популярным не только в Европе, но и во всём мире является английский язык. Он признан официальным в 73 странах. И хотя число коренных носителей английского языка заметно отстаёт от количества носителей китайского языка, в общей сложности им — в качестве языка международного общения — владеет более миллиарда человек.

А теперь расскажу я вам, друзья мои, короткую притчу, имеющую некое отношение к теме нашего сегодняшнего разговора. Готовясь к встрече дорогих гостей, отправил Ксанф раба своего Эзопа на рынок: «Купи-ка на обед всего самого лучшего, что там только будет!» Пришли гости — и начал Эзоп подавать одно блюдо за другим: языки жареные, языки вареные, языки под гранатовым соусом… «Что это значит?!» — спросил раба Ксанф. «А разве языки не самое лучшее, что есть на свете? — вопросом на вопрос ответил мудрый Эзоп. — Языком люди договариваются, устанавливают законы, рассуждают на философские темы. Нет ничего лучше языка!»

«Хорошо, — согласился хозяин. — Тогда на завтра купи нам всего худшего, что есть на свете». На следующий день, увидев, что Эзоп снова подаёт на стол одни лишь языки, Ксанф уже не выдержал: «А это что значит?!» «А разве язык не самое худшее на свете? — спокойно ответил Эзоп. — Языком люди обманывают друг друга, начинают споры, раздоры, даже войны… Нет ничего хуже языка!» Ужасно рассержен был Ксанф, но, несмотря на это, не согласиться с Эзопом он так и не смог…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.