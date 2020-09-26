В Раду внесли закон, запрещающий чиновникам и нардепам отрицать войну с Россией

Народные депутаты инициирует введение санкций для публичных деятелей и должностных лиц, отрицающих российскую агрессию против Украины. Соответствующий законопроект в Раде зарегистрировала группа народных депутатов от монобольшинства.

Так, под запретом окажется отрицание факта временной оккупации части Украины Россией, а также осуждение действий украинской армии и других силовых структур по защите государства от российской агрессии и деоккупации территорий.

Чиновниками и депутатам в Украине запретят любое взаимодействие с органами и их чиновниками государственной власти России или с самопровозглашенными «властями» в ОРДЛО и в оккупированном Крыму. Исключение составят контакты, санкционированные Верховной Радой.

Также депутаты предлагают запретить публичное отрицание Голодомора 1932−1933 годов в Украине, как геноцида украинского народа, Холокоста, как геноцида еврейского народа и депортации из Крыма крымских татар в 1944 году, как геноцида крымскотатарского народа.

Напомним, ранее за отрицание факта российской агрессии в базу «Миротворца» угодил бывший премьер-министр Украины, а ныне — член украинской части ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин.



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