"Коронавирус — это лотерея": Тимошенко рассказала, как чуть не умерла от COVID-19 (видео)

Народный депутат Украины Юлия Тимошенко выздоровела от коронавирусной болезни. В эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» она первым делом поблагодарила всех, кто ее поддерживал и помогал победить болезнь.

По словам нардепа, во время болезни она находилась на грани жизни и смерти.

«Я могу сказать, что было чрезвычайно страшно. Это я вам честно скажу. Что когда ты задыхаешься, то кажется, что от тебя уходит жизнь, и ты покидаешь этот мир, потому что действительно ты не знаешь, чем это закончится через 5 или 10 минут», — рассказала политик.

Тимошенко призналась, что, когда пришла в себя, очень многое переосмыслила в жизни.

«Я хочу попросить прощения: я не раз принимала участие во всех этих ссорах, противостояниях, и так далее. И я хочу сказать, что я просто увидела это извне, со стороны, как человек, который уже не очень разбирается, что происходит здесь, в этом мире. Я почувствовала, что так не может дальше продолжаться», — сказала она.

Нардеп призналась, что поначалу относилась к COVID-19 легкомысленно.

«Сейчас столько ходит различных версий, откуда коронавирус, он естественно возник или неестественно, политическая подоплека или не политическая… Я хочу сейчас всем сказать: это не имеет, на самом деле, для человека, который заболел, никакого значения. Просто надо четко знать, что коронавирус — это такая болезнь, которая является лотереей. Ты можешь вытащить легкую форму, ты можешь вытащить смертельную форму», — сказала Тимошенко.

Поэтому, по ее словам недооценивать эту опасность категорически нельзя.

«Используйте все системы защиты. Берегите своих детей, своих родителей, своих близких людей. Потому что когда это случается — потом уже поздно делать выводы. Надо делать выводы сейчас», — призвала политик.

Как писали «ФАКТЫ», коронавирусная болезнь у Юлии Тимошенко протекала в осложненной форме. Она находилась в тяжелом состоянии и с высокой температурой.

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