27 сентября 2020

Несколько дней назад в одном из столичных продуктовых супермаркетов со мной приключилась интересная история. Не сумев найти нужный товар, я обратился к проходившей мимо сотруднице магазина. Рассказав о своей проблеме, я ждал ответа, но девушка молча продолжала смотреть на меня. «Она тебя не слышит», — первой сообразила супруга. «Боже мой, — подумал я. — Такая молодая, красивая… У неё ведь жизнь только начинается. А она, бедненькая, вынуждена так страдать из-за врождённого недостатка…» Слава Богу, я ошибался. Девушка ничуть не страдала. Объяснившись «на пальцах», что именно меня интересует, она на минутку исчезла и вскоре появилась с молодым человеком, который, как выяснилось, тоже был глухонемым. Но эти симпатичные ребята оказались настолько толковыми и внимательными, что буквально за несколько минут они объяснили мне всё, что необходимо. Да ещё и помогли найти на дальней полке то, что я искал. Искренне их поблагодарив, я долго ещё краешком глаза наблюдал за тем, как ловко и со знанием дела они расставляли товар, как старались при этом постоянно помогать друг другу и приходить на выручку таким покупателям, как я. Не знаю, когда Украина в полной мере станет полноценной цивилизованной европейской страной, но то, что мы необратимо к этому приближаемся, не оставил у меня никаких сомнений этот случай в супермаркете.



Сегодня в мире отмечается Международный день глухих. Есть такой «красный день» в календаре. И он отнюдь не случаен. В мире разными нарушениями слуха страдает около 650 миллионов людей. И если кто-то считает, что их проблемы нас не касаются, это неправильно и несправедливо. От такой беды не застрахован никто. И только наше отношение к ней способно сделать этих людей полноценными членами общества. Более того, помочь им раскрыть свои таланты, которыми многие из них наделены. Ведь всем хорошо известны примеры выдающихся достижений, достигнутых глухими людьми. Вспомнить только великого композитора Людвига Ван Бетховена. Или автора романа «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго. Или бессмертные произведения философа и писателя Жан-Жака Руссо…



В одном городе жил суфийский мудрец, у которого было немало учеников и последователей. Люди считали его глуховатым и уже давно этому не удивлялись. Как-то на уроке он, рассказывая что-то своим ученикам, обратил их внимание на жужжание мухи, попавшей в паутину и отчаянно пытавшейся освободиться. Учитель на этом примере хотел показать им, как можно запутаться в своих представлениях о том, что и как должно быть устроено в жизни. Тут-то ученики и сообразили, что учитель вовсе не глухой, раз он единственный в классе обратил внимание на жужжание мухи.

- Зачем же вы притворялись глухим? — удивились ученики.

- Во-первых, будучи глухим, мне не пришлось выслушивать ваши славословия и лесть, — ответил учитель. — Посудите сами, кто станет тратить красноречие на глухого человека? Во-вторых, мне удалось узнать, как вы на самом деле ко мне относитесь. Ведь никто из вас не стеснялся говорить обо мне всё, что думает…

Это так — информация к размышлению. А пока позвольте всем сегодняшним именинникам пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.