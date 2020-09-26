28 сентября 2020

К сожалению, с темой нашего сегодняшнего разговора многие из нас очень хорошо знакомы. Почему «к сожалению»? Да потому, что лучше бы нам о ней не слышать вовсе. Издавна считалось, что ломбарды десятой дорогой обходить нужно. Правильно считалось. Но иногда, знаете, жизненная ситуация так подпирала, что хочешь — не хочешь, а ноги сами туда вели. Помню, в советское время редкая семья не пользовалась услугами этих заведений. Ведь для того, чтобы дожить до зарплаты, приходилось «перехватывать» кто где может — то в кассе взаимопомощи на предприятии (их ещё «чёрными кассами» называли), то у кого-нибудь из знакомых. Тогда многие так жили — от зарплаты до зарплаты. Да и сейчас, наверное, большинству людей несладко приходится. Ну, вот и приходится обращаться в эти самые заведения. На их условиях…

Кстати, первый в мире ломбард открылся именно в этот день — 28 сентября 1618 года. Случилось это в Бельгии, в Брюсселе. Родоначальниками быстро развивающейся по всей Европе сети ссудозалоговых учреждений (так их было принято называть официально) стали выходцы из итальянской провинции Ломбардии. Вот почему эти заведения, постоянными клиентами которых стали не только малоимущие обыватели и средней руки торговцы, но и даже представители королевских семейств, получили название «ломбардов».

Думаю, многим из нас есть, что рассказать о своих прошлых взаимоотношениях с ломбардами. И не всегда воспоминания об этом будут приятными. Такова уж специфика их деятельности. Не от хорошей жизни люди порой несут туда последнее. Но и без них, согласитесь, было бы не легче. Опять же, к сожалению…

Один лондонский купец, переживавший не самые лучшие в своей жизни времена, задолжал владельцу крупного ломбарда немалую сумму денег. Срок возвращения долга приближался, но необходимую сумму собрать никак не получалось. А невозврат долга тут же повлёк бы за собой потерю семейных драгоценностей, под залог которых долг, собственно говоря, и оформлялся. И тут вдруг сам владелец ломбарда сделал должнику неожиданное предложение. Встретившись с купцом и его красавицей-дочерью в одном из парков, он при свидетелях сказал:

- У вас есть шанс списать этот долг. Но для этого вам нужно выбрать один из кожаных кошельков. Тот, в котором окажется белый камушек, станет вашим билетом, списывающим долг. Если же вы выберете кошелёк с чёрным камушком, ваша дочь должна будет стать моей женой.

Как ни противился несчастный купец такому решению проблемы, но и он вынужден был уступить настойчивому желанию дочери попробовать рискнуть. Она-то догадывалась, что старый и мерзкий ростовщик попытается их обмануть. Так и вышло. Девушка успела заметить, что в оба кошелька хитрый «жених» ловко просунул два одинаковых чёрных камня. И тогда она решила ответить ему тем же. Доставая камень из выбранного ею кошелька, она нечаянно уронила его на дорожку, сплошь усыпанную камнями. Что ж, решено было открыть второй кошелёк при всё тех же свидетелях. Поскольку в нём оказался чёрный камень, вопрос о победе в споре решился сам собой…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.