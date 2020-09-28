Львам звезды сулят перемены в личной жизни, а Стрельцам — хорошую прибыль: гороскоп на неделю

Астрологический прогноз на 28 сентября — 4 октября А лунный календарь на эту неделю читайте здесь.

ОВЕН. Ожидается насыщенный и довольно напряженный период. Предстоит решить немало дел. Если хотите добиться успеха, сосредоточьтесь на главном, не распыляясь на мелочи. В выходные отправляйтесь на природу — заряд бодрости будет обеспечен надолго.

ТЕЛЕЦ. Не все задуманное удастся воплотить в жизнь, но вы не должны расстраиваться по этому поводу. Пусть лучше будет синица в руках, чем журавль в небе. Финансовое положение сейчас довольно стабильное, так что можете позволить себе нужное крупное приобретение.

БЛИЗНЕЦЫ. Интересных идей и энергии у вас сейчас хоть отбавляй, так что можете смело браться за несколько проектов сразу, у вас все должно получиться. Личная жизнь будет окутана духом нежности и романтики.

РАК. Это благоприятное время для людей творческих и тех, кто занят в сфере медицины. Вы сумеете продемонстрировать свои самые лучшие качества, чем заслужите похвалу окружающих. Субботу и воскресенье желательно провести в узком семейном кругу.

ЛЕВ. На службе особое внимание следует уделить отношениям с начальством. Не исключены какие-то разногласия, не пытайтесь настоять на своем. Если захотите что-либо поменять в своей личной жизни, то сейчас для этого самый подходящий момент.

ДЕВА. Более внимательно отнеситесь к получению информации — она может сыграть немаловажную роль в продвижении к намеченной цели. На амурном фронте не исключена судьбоносная встреча.

ВЕСЫ. Основные события у вас, скорее всего, будут разворачиваться на профессиональном поприще. Старайтесь только не рисковать и не ввязывайтесь ни в какие авантюры. В выходные звезды сулят успех в любых начинаниях.

СКОРПИОН. Нынешний период обещает быть весьма удачным. Сумеете реализовать свои идеи и планы, в служебных и финансовых делах намечаются неплохие перспективы. Чтобы избежать проблем со здоровьем, постарайтесь полноценно отдыхать.

СТРЕЛЕЦ. Благодаря целенаправленности и активным действиям сумеете во многом добиться успеха. Не исключены солидные денежные поступления, а покупки окажутся на редкость удачными. Уделите пристальное внимание желудочно-кишечному тракту, не переедайте.

КОЗЕРОГ. От принятого сейчас решения будет зависеть ваше будущее. Поэтому, прежде чем предпринимать какие-то шаги, следует все тщательно обдумать и просчитать риски. Откажитесь в этот период от употребления алкоголя, четко соблюдайте дозировки лекарств.

ВОДОЛЕЙ. Будьте внимательны и осторожны, особенно с малознакомыми людьми — сейчас велик риск оказаться обманутым. Несмотря на то что финансовое положение довольно стабильное, все же стоит сократить свои расходы.

РЫБЫ. В решении важных вопросов прислушивайтесь к мнению близких людей. Появится возможность дополнительного заработка, однако не стоит тут же спускать все деньги на различные безделушки. Выходные посвятите обустройству дома, избавьтесь от всего ненужного.

Ранее астролог рассказал «ФАКТАМ», что в понедельник, 28 сентября, надо стараться проявлять больше настойчивости и не боятся преодолевать возникшие трудности.

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