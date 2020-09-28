Сохраняйте спокойствие: гороскоп на 29 сентября для всех знаков зодиака

Вторник, 29 сентября, — в этот день желательно сохранять спокойствие и не действовать сгоряча. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 29 сентября для всех знаков зодиака. Больше гороскопов читайте здесь.

ОВЕН

День подходит для налаживания полезных связей, можно браться за сложные дела. В отношениях с окружающими будьте сдержанны и не давайте волю своим эмоциям, иначе рискуете нажить себе серьезные неприятности.

ТЕЛЕЦ

Предстоит немало неотложных дел. Если почувствуете, что вам недостает сил и времени закончить начатое, не стесняйтесь попросить о помощи. Вам не откажут.

БЛИЗНЕЦЫ

Не поддавайтесь сиюминутным чувствам и воздержитесь от необдуманных шагов, иначе уже завтра можете пожалеть о содеянном. Это благоприятное время для получения новых знаний, сбора нужной информации.

РАК

Благодаря приливу сил и энергии сумеете во многом добиться неплохих результатов. В важных вопросах полностью доверьтесь своей интуиции. Звезды сулят успех на амурном фронте, не упустите такой шанс.

ЛЕВ

День может выдаться очень насыщенным, предстоит решить немало вопросов. Благодаря своему обаянию и дару убеждения сумеете без проблем достичь желаемого.

ДЕВА

На пути к осуществлению задуманного могут возникнуть непредвиденные трудности. Старайтесь спокойно реагировать на происходящее, не действуйте сгоряча. Поищите иные пути разрешения возникшей ситуации.

ВЕСЫ

Скорее всего, придется взять на себя груз дополнительных обязанностей. Постарайтесь правильно распределить свои силы, действуйте согласно намеченному плану, тогда все у вас получится.

СКОРПИОН

В делах служебных избегайте спешки и будьте аккуратны при работе с документами — велик риск допустить серьезную ошибку, исправить которую будет нелегко. Держитесь сегодня подальше от огня и будьте аккуратны с острыми предметами.

СТРЕЛЕЦ

Нынче вы будете склонны преувеличивать проблемы и драматизировать ситуацию. Старайтесь не предпринимать ничего серьезного и не пытайтесь плыть против течения — ничего хорошего из этого не получится. Лучше запаситесь терпением и займите выжидательную позицию.

КОЗЕРОГ

Продумывайте каждый свой шаг, не действуйте наобум. Переоценка собственных сил может грозить потерей достигнутых позиций. В личных отношениях старайтесь больше времени проводить с любимым человеком.

ВОДОЛЕЙ

Работы предстоит немало, поэтому постарайтесь настроиться на нужную волну и гоните прочь мысли, которые будут отвлекать вас сегодня от главного. Берегите позвоночник, не таскайте тяжести.

РЫБЫ

Старайтесь сегодня во всем придерживаться золотой середины, это поможет избежать многих неприятностей. В решении важных финансовых вопросов стоит прислушаться к советам тех, кто в трудные минуты не раз приходил вам на помощь.

Хорошего вам дня!

Гороскоп на всю неделю с 28 сентября по 4 октября читайте здесь.

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