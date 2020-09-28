Стремительный рост курса доллара приостановился: надолго ли



Похоже, падение курса гривни, длившееся две недели, приостановилось. С пятницы, 25 сентября, американская валюта подорожала всего на 2 копейки, а европейская подешевела на 1 копейку. Так, 28 сентября НБУ установил официальные курсы на уровне 28,27 грн за доллар и 32,88 грн за евро. На наличном рынке курс национальной валюты также стабилизировался. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,17 грн, купить — по 28,38 грн; евро — сдать по 32,62 грн, купить — по 33,06 грн. В НБУ не видят особых проблем в нынешней девальвации гривни и утверждают, что это естественный сезонный процесс. Но, по мнению экспертов, сейчас падение либо рост курса украинской валюты в первую очередь зависит именно от действий Нацбанка.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,3−0,4%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, поднялся с 28,17 до 28,27 грн (+0,3%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 28,23−28,25 грн до 28,31- 28,33 грн (+0,3%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках — с 28,10−28,30 грн до 28,20−28,39 грн (+0,4% - +0,3%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 0,7%.

По словам заместителя главы Нацбанка Дмитрия Сологуба, восстановление бизнес-активности в Украине обычно происходит в третьем квартале года. Это почти всегда приводит к увеличению спроса на валюту и росту курса доллара к гривне. Сологуб отметил, что, с точки зрения сезонных тенденций на валютном рынке, за исключением прошлого года, который получился немного специфическим, во все годы до этого девальвация происходила в третьем квартале. По его словам, она была иногда в сентябре, иногда в августе. И темпы были больше, чем те, которые мы наблюдаем сейчас. Раньше было примерно 5% девальвации за месяц.

На начавшейся неделе мы ожидаем незначительного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,4 грн, а наличный доллар в банках — около 28,3- 28,5 грн", — прогнозирует Иосуб.

Финансисты отмечают, что на изменение курсов иностранных валют по отношению к гривне оказывает влияние и перспектива дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

«Курс гривни в понедельник, 28 сентября, снизился до отметки 28,33 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — В пятницу на закрытии рынка гривня достигла уровня 28,315 грн за доллар, что свидетельствует о сохранении высокого спроса на валюту, поддерживаемого всеми группами покупателей.

Вместе с тем от более серьезного падения гривню удержало сообщение о том, что Кабинет министров Украины ведет переговоры с МВФ относительно уменьшения дефицита госбюджета в будущем. Ранее стало известно, что миссия МВФ может приехать в Украину в октябре-ноябре.

Сильное давление на гривню оказывают новости о том, что урожай в этом году может оказаться хуже, чем ожидалось. Показательным стал рост цен на зерно, что свидетельствует о его нехватке для выполнения экспортных контрактов.

Вероятно, в ближайшее время гривня еще несколько подешевеет и опустится к отметке 28,4 грн за доллар. Ключевую роль по сдерживанию девальвации будет играть Нацбанк", — считает Шевчишин.

Однако некоторые эксперты признают, что у национальной валюты, при определенных условиях, еще есть шанс на укрепление курса.

«Нерезиденты продолжают продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), оказывая давление на курс гривни к доллару, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Вероятно, эти покупки используются больше для спекуляций, так как объем их спроса на прошедшей неделе едва достигал половины среднесуточного объема. В пятницу с продажами опять выходил НБУ и были замечены заявки от Citibank, через который зачастую выходят с покупками валюты нерезиденты. Межбанковский валютный рынок завершил торги пятницы на уровне 28,31 грн за доллар, евро вырос до отметки в 32,94 грн.

На текущий момент наблюдается подконтрольная НБУ девальвация гривни, целью которой, судя по всему, является увеличение доходной части бюджета текущего года за счет импортного НДС. Спрос на гривню у экспортеров на этой неделе во многом будет зависеть от Минфина Украины. Если экспортеры получат возмещение НДС, то курс гривни к доллару ослабнет еще больше. Нацбанк продолжит выходить с продажами валюты, и, если курс не опустится ниже 28,20 грн, есть все шансы увидеть цену в 30 грн за доллар США. Очень вероятен сценарий укрепления гривни к отметкам 27,70−27,90 грн. Намеченный на вторник аукцион Минфина Украины по ОВГЗ курс гривни существенным образом не изменит, так как долговые бумаги со сроками обращения в 210, 364, 672 и 1330 дней особым спросом на рынке не пользуются.

Сегодняшний день станет во многом определяющим для дальнейшего хода торгов на межбанковском валютном рынке. Курс доллара к гривне ожидается в диапазоне 28,10−28,35 грн, а по единой европейской валюте — 32,92−33,25 грн", — уверен Гойлов.

Стоит отметить, что, по мнению аналитика инвестиционной компании «УНИВЕР» Михаила Федорова, в случае отмены Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины экономика нашей страны понесет огромные убытки. По его мнению, украинцы, уехавшие на заработки в другие страны, являются чуть ли не самой большой отраслью экономики, обеспечивая большие валютные поступления.

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