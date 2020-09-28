Уникальный чат-бот «Не сама» поможет одиноким мамам, а также будет полезным для всех родителей

По официальной статистике, в Украине примерно 200 тысяч женщин имеют статус матерей-одиночек. Однако реальное количество мам, которые сами воспитывают детей, в два, а то и в три раза больше. Эти женщины сталкиваются со многими вызовами и трудностями, начиная от оформления статуса, сбора необходимых справок и документов, устройства детей в садики и другие социальные заведения и заканчивая получением гарантированных государством льгот.



Теперь у них появился помощник — уникальный чат-бот «Не сама», который поможет одиноким мамам, а также будет полезен для всех родителей, проконсультирует по поводу самых актуальных проблем. Его презентовала автор идеи — глава Женского движения партии «За майбутнє» Ирина Суслова.

«Мы взяли на себя функцию, которую должно обеспечивать государство. В нашем движении уже объединились более 10 тысяч женщин. Они видят проблемы, с которым сталкиваются в жизни, а также вместе ищут пути, как эти проблемы решить. Мы уверены, что чат-бот „Не сама“ — это один из шагов. С его помощью можно получить актуальную информацию или квалифицированную помощь, а не безрезультатно оббивать пороги кабинетов государственных и социальных органов. Нам важно адаптировать услугу под женщину, у которой на руках дети, а не создавать ей дополнительные проблемы для реализации своей целы. Также мы изучили и систематизировали нормативно-правовую базу, подали документы на понятном доступном языке. Любая власть не заинтересована предоставлять льготы своим гражданам. Мы разработали алгоритм комплексного подхода», — рассказала глава Женского движения партии.

Простой сервис, в котором сконцентрирована необходимая информация, доступен в Viber и Telegram. Здесь можно найти ответы на актуальные вопросы:



- как получить статус матери-одиночки;



- как подать документы для зачисления в детский сад или специализированное заведение, в том числе инклюзивные группы;



- как записаться в электронную очередь;



- как оформить документы, чтобы получить помощь на детей и поддержку для малоимущей семьи;



- как воспользоваться дополнительным оплачиваемым отпуском, гарантиями и льготами;



- куда обратиться в поисках работы;



- с помощью каких ресурсов онлайн-образования можно бесплатно улучшить свои знания.

Также на сервисе есть все необходимые телефоны горячих линий и социальных заведений.



Ирина Суслова отметила, что на создание платформы ее вдохновила Екатерина Хомич, мама-одиночка, которая одна воспитывает двухлетних двойняшек. С ней Ирина познакомилась чуть более года назад. Молодая женщина оказалась совершенно одна в сложной жизненной ситуации, фактически без помощи от государства: она столкнулась с большими проблемами, оформляя статус матери-одиночки, добиваясь социальных выплат для того, чтобы просто выжить со своими малышами, которые преждевременно появились на свет, требовали лечения и специального ухода.

Ирина Суслова уверена, что чат-бот «Не сама» создаст комфортные условия для мам, чтобы они могли получить для себя и своего ребенка гарантированные государством услуги и льготы, беспрепятственно получать все возможности для успешной самореализации и обеспечения семьи. Также Ирина намерена инициировать урегулирование законодательной базы в сфере защиты прав и предоставления возможностей для одиноких женщин с детьми.

«И это только начало», — уверят Ирина Суслова.

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