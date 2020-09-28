В ВР могут пройти четыре партии: лидируют "Слуга народа" и "ОПЗЖ", — опрос

Если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду прошли бы четыре партии. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Институтом анализа и прогнозирования с 11 по 23 сентября.

Так, партия «Слуга народа» (Д. Арахамия, А. Корниенко, Р. Стефанчук) набрала бы 26,0%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Ю. Бойко, В. Медведчук, В. Рабинович) — 22,2%, «Европейская солидарность» (П. Порошенко) — 13,9%, ВО «Батьківщина» (Ю. Тимошенко) — 9,8%.

«Партия Шария», по данным соцопроса, находится возле проходного барьера — 4,4%.

Другие политические партии набрали гораздо меньше процентов, чем нужно для прохождения в парламент: «Радикальная партия Олега Ляшко» — 3,9%, «Сила и честь» Игоря Смешко — 3,8%, «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко — 3,5%, «Свобода» Олега Тягнибока — 2,8%, «Голос» — 1,4%, «Украинская стратегия Гройсмана» — 1,1%, «Национальный корпус» Андрея Билецкого — 0,9%, «За майбутнє» Игоря Палицы — 0,8%, «Оппозиционный блок» — 0,8%, ВО «Самопомощь» — 0,1%.

За другую партию проголосовали бы 0,9% респондентов, испортили бы бюллетень — 2,8%.

Опрос проходил во всех областях Украины и в Киеве методом интервью по месту проживания респондента. Всего было опрошено 2005 человек. Ошибка выборки не превышает 2,2%.

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