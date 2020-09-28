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Политика

Сергей Шахов оказался среди главных фаворитов киевских выборов по версии букмекеров

18:39 28 сентября 2020
Сергей Шахов
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Столичные букмекеры начали принимать ставки на то, кто победит на выборах мэра Киева 25 октября. В рейтинге всеукраинских букмекерских компаний на выборах Киевского городского головы лидирует Ирина Верещук, коэффициент на ее победу составляет 1,07. На втором месте Сергей Притула, на третьем — Андрей Пальчевский. Четвертое место неожиданно для многих политических экспертов занимает Сергей Шахов. Он демонстрирует самый быстрый рост ставок среди претендентов.

По версии букмекерской компании «Фаворит», за предыдущую неделю его коэффициент опустился с 500 до 25, что говорит о том, что его шансы стремительно растут.

Действующий нардеп уверено входит в пятерку главных претендентов на победу, также согласно данным другой букмекерской компании Parimatch, оставляя за собой Игоря Смешко, Александра Кучеренко, Борислава Березу и Александра Омельченко.

По состоянию на 28 сентября, на победу Шахова можно поставить с коэффициентом- 30.00.


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