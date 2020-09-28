Кучеренко креативно потроллил Верещук в «Фокусе», — эксперт

Позиционирование двух кандидатов на должность мэра Алексея Кучеренко и Ирины Верещук отметили сразу несколько политических экспертов. В частности, изысканным политическим PR-батлом назвал ответ кандидата от «Батьківщини» в журнале «Фокус» претендентке от «Слуги народа» политический эксперт Руслан Рохов на своей странице в Facebook.

«В моей команде — киевляне», — заявил с обложки издания Алексей Кучеренко. Так он ответил на предыдущую цитату Ирины Верещук в «Фокусе»: «В моей команде — президент».

«Я уже писал, что фанатею от креативных маркетинговых войн. Особенно, когда они политические. Безотносительно к личностям кандидатов, хочу отметить мощный „отыгрыш“ пиарщиков Алексея Кучеренко. Прекрасно „взяли подачу“, как говорят в теннисе. Заценил. Респект!» — написал на своей странице Руслан Рохов.

Напомним ранее ФАКТЫ писали, что во время открытой встречи кандидата в мэры столицы от «Батьківщини» Алексей Кучеренко заявил, что в столице должна функционировать комплексная программа перестройки старых микрорайонов: вместо «хрущевки» киевляне должны получить обустроенные квартиры в 200−500 метрах от бывшего дома.

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