29 сентября 2020

Мигеля де Сервантеса Сааведру, родившегося в этот день много лет назад в маленьком испанском городке Алькапа-де-Энарес, называют «рыцарем Золотого века» отнюдь не случайно. Вся его жизнь была насыщена такими тяжкими испытаниями, что любому другому впору было бы сдаться, смириться, уступить непростым обстоятельствам. Но он продолжал бороться, выходя победителем из невероятных переделок и демонстрируя всем: добиться чего-нибудь способен лишь тот, кто, не опуская рук, всегда идёт до конца…

Родившийся 29 сентября 1547 года, Сервантес был четвёртым ребёнком в семье обедневшего дворянина, воспитывавшего восьмерых детей и из-за вечных проблем постоянно в поисках лучшей доли переезжавшего из одного города в другой. Для 24-летнего Мигеля, поступившего на службу в армию, предстоящие военные походы были окутаны не только романтикой дальних путешествий, но и возможностью подзаработать немного денег, чтобы посвятить себя литературе, которой юноша увлёкся с ранних лет. Однако не всё складывалось так, как поначалу хотелось. В морском сражении при Лепанто в 1571 году отважный воин Сервантес был трижды ранен (кстати, с тех пор левая рука у него навсегда осталась неподвижной). А во время возвращения из Италии домой галера под красивым названием «Солнце», на которой находился Сервантес, была захвачена корсарами и продана со всеми, кто был на борту, в рабство в Алжир. Молодого красавца, у которого при себе находилось несколько рекомендательных писем на имя испанского короля, посчитали особо важной персоной и запросили за него непомерный по тем временам выкуп в 500 золотых эскудо! Долгих три года семье пришлось собирать деньги, чтобы наконец-то выкупить Мигеля из алжирского плена.

Он рано начал писать. И литературная слава пришла к нему на удивление быстро. Опубликовав в Мадриде первую часть своего романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий», Сервантес и заметить не успел, как тираж книги разлетелся не только по всей Испании, но и за её пределами. Он пишет много и вдохновенно. За поэмой «Путешествие на Парнас» и романом «Персилес и Сигизмунда» появляется вторая часть «Дон Кихота». Личная жизнь у ставшего уже знаменитым писателя так и не сложилась, вот почему всего себя он посвящает изнурительному творческому труду. Его поклонниками становятся тысячи читателей и среди них немало вельможных особ. Рассказывают, что однажды, отдыхая на балконе, король Испании Филипп III обратил внимание на студента, читавшего под деревом книгу и заливавшегося при этом громким смехом. «Бьюсь об заклад, — воскликнул король, — он читает «Дон Кихота». Придворные, бросившиеся проверять догадку короля, вернулись, подтверждая: действительно, это была знаменитая книга Сервантеса!..

Он умер в нищете и похоронен был на собранные Братством мирян пожертвования. И где ему было знать, что через много лет его «Дон Кихот» будет признан одной из самых популярных во всём мире книг, а на памятнике, установленном в честь писателя в Мадриде, высекут слова: «Мигелю де Сервантесу Сааведре, царю испанских поэтов…» В нашей коллекции собраны десятки уникальных фарфоровых произведений, посвящённых литературным героям Сервантеса. Представленная вашему вниманию композиция одна из наиболее мною любимых.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.