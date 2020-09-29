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Деньги

НАПК увидело коррупционные риски в создании Национального оператора на рынке табачных изделий

9:06 29 сентября 2020
Сигареты в магазине
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило коррупционные факторы в постановлении Кабинета министров о создании Национального оператора на рынке табачных изделий. Об этом в Facebook сообщила «Лига антитраста».

«НАПК выявило коррупционные факторы в постановлении Кабинета министров о создании Национального оператора на рынке табачных изделий», — говорится в сообщении.

При этом в НАПК отметили, что агентство уже не сможет проанализировать проект, поскольку правительство 9 сентября успело его принять.

Однако в сообщении отмечается, что НАПК осуществило мониторинг положений уже принятого постановления и выявило в ней коррупционные факторы, способствующие или те, что могут способствовать коррупционным правонарушениям. В связи с этим агентство направит обращение в Министерство юстиции с предложением включить это постановление в план проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов.

Кроме того, по информации Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и Министерства внутренних дел, указанный проект постановления к ним на согласование не поступал, несмотря на то что Министерство финансов в письме правительству отметило необходимость согласования проекта постановления с АМКУ.

Как отмечает Лига антитраста, постановление фактически легализует монопольное положение компании «Тедис» на рынке оптовой реализации табачных изделий.

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