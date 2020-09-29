В «Слуге народа» считают, что Зеленский и его подчиненные не способны выполнять свои обязанности, — Бутусов

В преддверии местных выборов, которые назначены на 25 октября 2020 года, в партии «Слуга народа» заявили о намерениях проводить параллельный подсчет голосов на выборах, хотя это всегда было делом оппозиции. Тем самым власть демонстрирует свою неэффективность, пишет в соцсети известный журналист Юрий Бутусов.

«Это решение «слуг народа» — самое яркое саморазоблачение, которое говорит обо всем, что с нами и с ними происходит. Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко фактически признал полную неспособность президента Зеленского обеспечить правопорядок на выборах! Параллельный подсчет голосов на выборах проводит всегда оппозиция, всегда и везде это делает тот, у кого нет власти. Но как может делать параллельный подсчет партия власти, которая полностью контролирует Центризбирком, СБУ, МВД, Генпрокуратуру, Госбюро расследований, областные и районные администрации, президента, правительство, парламент? Имея в руках все государство, «слуги» собрались тратить время и деньги на еще одну систему контроля.

Какие выводы:

1. Партия «Слуга народа» считает, что президент Зеленский и вся подчиненная ему вертикаль власти, которая обязана обеспечить честный подсчет голосов, не способны выполнить свои обязанности.

2. Власть — недееспособна, демонстрирует партия власти. В системе Зеленского власть фрагментировалась и потеряла управляемость настолько, что даже его собственная партия вынуждена вести себя, как оппозиция.

3. «Слуги народа» видят то, что видит все общество — власть на местах и в центре раскуплена и разобрана разными группами влияния, олигархами, большими и мелкими князьками, друзьями, кумами, подругами. Зеленский раздал власть всем, и партии власти власть в результате сплошных «договорняков» не досталась вообще.

4. А зачем вы, «слуги», вообще идете во власть, если даже ту власть, которую вам народ делегировал на прошлых выборах, не способны реализовать и не доверяете своим собственным лидерам во власти? Зачем же снова выдвигаете новых кандидатов, если ваши люди во власти не работают? Кого вы хотите обмануть? Прежде всего себя", — написал в Facebook Юрий Бутусов.

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