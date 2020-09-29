Называю вещи своими именами: Азербайджан напал на Армению, — Шендерович

Называть вещи своими именами призывает российский писатель и оппозиционер Виктор Шендерович, говоря о боевых действиях в районе Нагорного Карабаха — столкновении с жертвами между Азербайджаном и Арменией.

«Не может быть никакого «над схваткой» ни в 1939-м, ни в 1941-м, ни в каком другом году, не может быть его и сейчас. И «равноудаленные» слова озабоченности вооруженным конфликтом на Кавказе стоят пять копеек, если не называть вещи своими именами.

Азербайджан при поддержке Турции напал на Армению. Если путинская Россия приложит к остановке этой агрессии десятую долю тех усилий и настойчивости, которые она тратит на разжигание войн по всему миру, — агрессия прекратится очень быстро.

Если нет, это будет очередной позор нашей страны. Клейма ставить негде давно, но сегодня очень хотелось бы обойтись именно без этого, нового.

UPD — всем комментаторам, посылающим меня к картам мира, в ООН etc. Я же русским языком написал: «называть вещи своими именами». Вот и называю.

Азербайджан напал на Армению", написал Шендерович в Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» опубликовали перевод статьи из швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung, давшей достаточно объективный анализ ситуации на Кавказе.

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