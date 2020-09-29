Глава Киевской ОГА Василий Володин отчитался за первые сто дней работы

Руководитель Киевской ОГА Василий Володин одним из своих главных принципов работы называет открытость. Чиновник считает, что без активного диалога с жителями области, общинами, руководителями на местах и центральной властью общий успех невозможен.

«Могу уверенно сказать, что Киевщина сохраняет лидерские позиции по многим направлениям и успешно выполняет целевые программы, несмотря на пандемию коронавируса», — заявил Василий Володин.

Для борьбы с COVID-19 руководство области консолидировало все усилия и обеспечило создание профильных больниц (перепрофилировали 11 заведений, что обеспечило 1085 мест), наличие медицинского оборудования и препаратов. За средства областного бюджета приобрели 26 аппаратов ИВЛ среднего класса, три передвижных рентген-диагностических комплекса и три системы ПЦР-тестирования. Забор биоматериала осуществляет 37 мобильных бригад.

По словам Володина, за последнее время области удалось повысить инвестиционный климат, привлечь как отечественных, так и зарубежных партнеров. С начала года в экономику привлекли 10,8 млрд капитальных инвестиций.

«Сейчас активно идет работа над реализацией проекта по строительству завода „Костал“ в Бориспольском районе, для которого было привлечено 39 млн евро инвестиций. Здесь будет создано 900 рабочих мест. Также в Бориспольском районе запланированы большой складской комплекс FM Logistik, завод по изготовлению крахмала, на котором будет 600 рабочих мест», — сказал Василий Володин и добавил, что еще шесть инвестиционных проектов находятся в разработке, в том числе и современный мусороперерабатывающий завод.

Один из самых крупных и ожидаемых проектов — создание аэрокластера возле Белой Церкви. Сейчас «утрясаются» бумажно-документальные вопросы с землей и подписываются договоры с участниками грандиозного проекта, о котором говорили давно, но до реализации дело так и не доходило.

Приоритетным является реализация президентской инициативы «Велике будівництво». В Киевской области она охватывает 20 социальных объектов. Строительные работы стартовали 1 марта. Их общая стоимость — 314 млн грн.

Как отметил Володин, общий уровень готовности объектов по области составляет 77%. Особое внимание уделили строительству школ, детских садов и социальных объектов, в которых очень нуждаются города-спутники столицы. До конца года планируется завершить строительство 7 школ, 8 садиков, 5 стадионов. А также ведется полная модернизация учебных заведений в сельской местности.

«Уверен, что все работы будут выполнены в срок на 100%. Ведь мы придерживаемся основных принципов работы — открытость, справедливость без исключений и создание комфортных и безопасных условий для жителей области. В дальнейшем намерены продуктивно работать над развитием Киевщины», — резюмировал Володин.

Также глава Киевской ОГА подчеркнул, что в будущем намерен особое внимание уделить туристической привлекательности региона, реставрации культурных памятников и разработке интересных маршрутов.

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