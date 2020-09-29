Рада не смогла создать следственную комиссию по «вагнеровцам» — «слуги народа» разбежались

В Верховной Раде обсудили петицию о создании временной следственной комиссии. Она должна была расследовать возможную государственную измену при проведении спецоперации против наемников-«вагнеровцев», однако до голосования дело не дошло.

Как следует из онлайн-трансляции, вопрос о создании временной следственной комиссии по наемника ЧВК Вагнера внесли в Раду после поддержки петиции на сайте парламента более 25 000 человек. По словам вице-спикера Руслана Стефанчука петиция в парламенте рассматривалась впервые в истории.

Процедура предполагала только обсуждение вопроса о создании комиссии, а не принятие решения.

За создание высказались фракции Голос, Евросолидарность, Батькивщина, а также представители депутатской группы За будущее. При этом многие слуги народа во время обсуждения покинули зал Рады.

Как сообщалось ранее, Ермак признал, что спецоперация против «вагнеровцев» действительно планировалась.

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