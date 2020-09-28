30 сентября 2020

Конечно же, это может кому-то показаться невероятным, но имя человека, родившегося в этот день, 30 сентября 1788 года в английском городе Бадминтоне, в нашем быту звучит довольно часто. Фицрой Джеймс Генри Сомерсет был восьмым, самым младшим, ребёнком в семье герцога Бофорта и дочери адмирала Эдуарда Боскауэна Элизабет. По традиции наследовать титул ему не полагалось. И тогда молодой человек решил сделать военную карьеру. И получилось у него это блестяще, хотя и вошёл он в историю не своими подвигами на полях сражений, а благодаря тому, что имя его было дано оригинальному покрою мужской одежды…

Впервые эту историю я услышал от словоохотливого экскурсовода во время посещения в Бельгии места знаменитой битвы при Ватерлоо, где французский император Наполеон I потерпел сокрушительное поражение от войск коалиции. В том сражении молодой офицер Сомерсет получил серьезное ранение правой руки, спасти которую врачи посчитали невозможным. Перед операцией раненый попросил не отрезать ему руку, пока он не снимет с пальца обручальное кольцо, подаренное ему незадолго до этого супругой Эмили Гэрриэт Уэлсли-Поул, кстати, племянницей легендарного герцога Веллингтона, под командованием которого он служил.

Позже медленно заживавшая рана так беспокоила отважного офицера, к тому времени за проявленную воинскую храбрость и за успехи на дипломатическом поприще удостоенного титула лорда и 1-го барона Реглана, что по его просьбе опытный портной изобрёл новый покрой и сшил ему пальто с рукавами, получившими название «реглан».

Но и это ещё не всё. В начале Крымской войны 1853 года именно лорд Реглан был назначен командующим британскими войсками. Во время осады Севастополя на Чёрном море близ городка Балаклава разыгрался неслыханной силы шторм, впоследствии не раз называвшийся в исторической литературе «Великой бурей». Шквальным ветром срывало крыши с домов. В морских водах затонуло 53 корабля коалиции. И вот тогда в период холодной зимы именно лорд Реглан приказал пошить для британских солдат шерстяные маски с прорезями для глаз и рта для защиты лица от холода и ветра. Эти маски получили название «балаклава»…

Закончилась крымская экспедиция для лорда Реглана, увы, печально. Заболев под Севастополем то ли холерой, то ли дизентерией, он в ночь на 28 июня 1855 года покинул этот мир и после доставки тела в Англию был похоронен там со всеми причитающимися ему почестями.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.