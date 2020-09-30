Не спешите принимать решения: гороскоп на 30 сентября для всех знаков зодиака

Среда, 30 сентября, — день обещает быть благоприятным во многих отношениях. Однако не стоит торопиться с принятием важных решений. «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 30 сентября для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Для достижения целей придется приложить немало усилий. Старайтесь избегать стрессовых ситуаций и не рискуйте понапрасну. В личной жизни звезды сулят положительные перемены.

ТЕЛЕЦ

На службе не исключены разногласия с коллегами, старайтесь решить все мирным путем. При работе с документами будьте внимательны, особую осторожность следует проявить в денежных вопросах.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы сумеете достичь многого, если не будете торопиться. Тщательно обдумывайте каждый шаг и проверяйте информацию. Можно приступать к реализации задуманного, также это неплохой период для проведения переговоров в неформальной обстановке.

РАК

Удачный день. Сумеете добиться успеха во многих сферах деятельности. Предложение, поступившее сегодня, на первый взгляд может показаться совсем неинтересным. Но звезды советуют не спешить с отказом — в будущем оно сулит неплохие перспективы.

ЛЕВ

Предстоит немало работы. Переложить какую-то ее часть на плечи других вряд ли получится — велик риск того, что вам могут оказать медвежью услугу. Это благоприятный день для тех, кто занят поиском дополнительного источника заработка или нового места работы.

ДЕВА

День окажется весьма плодотворным — удастся довольно быстро расправиться со всеми накопившимися вопросами. В финансовых делах следует проявить осторожность. Не поддавайтесь соблазнам и не спешите расставаться со своими деньгами.

ВЕСЫ

Гороскоп советует запастись терпением. Сил и времени на решение поставленных задач сейчас придется потратить намного больше, чем вы рассчитывали. Финансовое положение не очень стабильное, стоит подумать над тем, как его улучшить.

СКОРПИОН

Не стоит, подобно Дох Кихоту, сражаться с ветряными мельницами. Лучше найдите себе более реальное занятие, которое может принести вам не только моральное, но и материальное удовлетворение.

СТРЕЛЕЦ

Успех вам гарантирован только в том случае, если не будете бежать впереди паровоза и рассказывать всем о своих планах. Вечер хорош для дружеских посиделок и романтических встреч.

КОЗЕРОГ

Постарайтесь творчески и нестандартно подойти к выполнению обязанностей — такой метод поможет завоевать более прочные позиции. Для благоприятной работы желудочно-кишечного тракта неплохо было бы устроить разгрузочный день.

ВОДОЛЕЙ

Благодаря умению быстро находить общий язык с окружающими легко добьетесь желаемого. В этот день вероятны крупные потери или интересные находки, в любом случае следует быть более внимательным. Сейчас стоит позаботиться о профилактике хронических недугов.

РЫБЫ

Вас ждет яркий и насыщенный день. Гороскоп сулит немало различных сюрпризов, постарайтесь быть к ним готовы. Вероятно начало серьезных романтических отношений. Следите за своим здоровьем, при первых признаках недомогания незамедлительно принимайте меры.

Хорошего вам дня!

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Фото pixabay.com

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