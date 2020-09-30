Вероятны денежные поступления: гороскоп на 1 октября для всех знаков зодиака

Четверг, 1 октября, — день, когда важно ставить перед собой реальные цели и правильно рассчитывать свои силы. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 1 октября для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Ваша горячая натура не позволит оставаться в бездействии. Однако импульсивные и необдуманные шаги могут завести вас не в ту сторону и даже навредить. Следует более тщательно готовиться к решению важных вопросов, особенно, если это касается финансов.

ТЕЛЕЦ

День хорош для завершения начатого ранее. Можно заняться ремонтом или благоустройством дома. Несмотря на то, что сейчас вы не совсем дружелюбно настроены по отношению к новым знакомым, в будущем они окажут вам неоценимую услугу.

БЛИЗНЕЦЫ

Сейчас вы открыты для всего нового и готовы впитать массу интересной и полезной информации, которая поможет определиться с будущим. Близкие готовы поддержать вас в любых начинаниях и помогут дельным советом.

РАК

Не спешите сжигать за собой мосты — не исключено, что в скором времени их придется восстанавливать, а сделать это будет нелегко. День неплох для самообразования, освоения новых методик. При принятии важных решений можете всецело довериться своей интуиции — она не подведет.

ЛЕВ

Не зацикливайтесь на чем-то одном, иначе из-за рутинной работы рискуете впасть в депрессию. Сейчас стоит подумать о будущем и проанализировать, к каким целям следует стремиться. Старайтесь больше времени проводить с любимым человеком, он сейчас нуждается в вашем внимании и поддержке.

ДЕВА

Поберегите нервы и не принимайте происходящее близко к сердцу. Не следует влезать в дела других, вам и своих проблем сейчас достаточно. Вероятны денежные поступления. Они хоть и окажутся скромными, но помогут приобрести что-нибудь приятное или полезное.

ВЕСЫ

Настройте себя на позитивный лад — тогда день окажется для вас очень плодотворным. Берите инициативу в свои руки и не бойтесь никаких препятствий. Вероятно поступление хороших новостей издалека.

СКОРПИОН

Звезды благоволят сегодня творческим натурам, а остальным следует быть внимательным и осторожным во всем. Особую аккуратность стоит проявить при обращении с деньгами — велик риск потери или обмана.

СТРЕЛЕЦ

В этот день не исключены какие-то непредвиденные обстоятельства или задержки, которые заставят изрядно понервничать. Старайтесь мыслить здраво и объективно — это поможет избежать серьезных ошибок.

КОЗЕРОГ

Не стоит впадать в отчаяние из-за того, что какие-то ваши планы могут быть нарушены. Ведь все, что ни делается, к лучшему. День благоприятен для деловых и романтических встреч. Также неплохо будут складываться и семейные отношения, только следует уделить особое внимание проблемам детей.

ВОДОЛЕЙ

Предстоит немало дел. Свободного времени практически не будет, зато вы останетесь довольны полученным результатом. Будьте более откровенны в отношениях с близкими, они помогут разобраться в вопросе, который не дает вам покоя в последние дни.

РЫБЫ

Не исключено, что на службе кто-то из ваших завистников захочет выставить вас в неприглядном свете. Сохраняйте хладнокровие и постарайтесь спокойно и без лишних эмоций поставить этого человека на место. На амурном фронте вас ждут приятные сюрпризы.

Хорошего вам дня!

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