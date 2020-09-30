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Политика

Рада ушла на карантин из-за вспышки коронавируса среди нардепов

15:15 30 сентября 2020
Зал заседаний

В среду, 30 сентября, Верховная Рада ушла на карантин из-за вспышки коронавируса среди депутатов. Так, накануне об инфицировании заявил лидер «Евросолидарности» Петр Порошенко.

Как сообщается в Twitter Верховной Рады Украины, пленарных заседаний на этой и следующей неделе не будет. Нардепы приняли соответствующий проект постановления № 4171 — его поддержал 281 парламентарий.

Документом вносятся изменения в календарный план работы парламента. Так, 1, 2 и 5−9 октября народные избранники будут работать в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях (депутатских группах). Следующее пленарное заседание Рады пройдет 20 октября.

На последнем заседании спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечал рост числа больных COVID-19 депутатов, из-за чего парламент может уйти на карантин.

Напоминаем, Стефанчук обратился к Авакову с просьбой применять штрафы для нардепов, находящихся в зале заседаний Рады без маски.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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