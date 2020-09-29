Маски сброшены: в Раде предложили наказывать не предохраняющихся нардепов



Первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к главе МВД Арсену Авакову с просьбой штрафовать нардепов, которые не надевают маски на сессиях. Это актуально, так как недавно коронавирусом заболела лидер фракции «Голос» Кира Рудик.

Как сообщает УНИАН, Стефанчук обратился к Авакову на заседании ВР.

Стефанчук призвал нардепов соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности надевать маски.

«Я хочу обратиться к министру внутренних дел Украины, чтобы в конце концов начали штрафовать народных депутатов за невыполнение ими требований, которые касаются соблюдения мер индивидуальной гигиены», — заявил Стефанчук.

Он также сказал что постоянно напоминает депутатам о необходимости ношения масок, но его слова не приносят эффекта.

Напоминаем, коронавирусом заразился еще один народный депутат Украины — положительный ПЦР-тест сдал Муса Магомедов.

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