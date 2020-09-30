Я знаю, как избавиться от транспортного коллапса в Киеве, — Кучеренко

Варшава во многих аспектах похожа на Киев. Однако в столице Польши 2700 единиц общественного транспорта, а в нашей — 900. Это втрое меньше. В Киеве должен работать полноценный общественный электротранспорт по европейской аналогии. Об этом заявил кандидат в мэры Киева от «Батьківщини» Алексей Кучеренко во время встречи с избирателями, сообщила пресс-служба партии.

Политик убежден, что транспортный коллапс напрямую связан с непрофессиональной деятельностью руководящих кадров столицы.

«Одну из трех дорожных полос отвели под общественный транспорт, обычные машины» втиснулись" в другие 2 ряда, и автоматически попали в пробки. К сожалению, у нас закрыли эту полосу и общественного транспорта не добавили. В результате людям некуда деваться. Власть должна установить остановки с табло, на которых отображается систематический график прибытия общественного транспорта, как делается во всем цивилизованном мире. Это все комплексные непрофессиональные просчеты. Я убежден, эти действия диктовали некоторые перевозчики за соответствующие деньги, которые сегодня циркулируют в этом сегменте", — заявил Кучеренко.

Политик заверил, что у него есть стратегия решения транспортного коллапса и она будет реализована в случае победы на выборах городского головы, которые пройдут в Киеве 25 октября.

«Мы с командой берем на себя обязательства в 2 раза сократить время пребывания киевлян в общественном транспорте. Это один из ключевых приоритетов. Безусловно нужно создать внутреннюю кольцевую электричку. Также нашей командой запланировано строительство 2 тоннелей. И я вам гарантирую, что это реально сделать за счет инвесторов. Соответственно, нужно создать среду, чтобы сюда хотели инвестировать. И я знаю, как наладить этот процесс», — подчеркнул Кучеренко.

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