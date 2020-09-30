"Не выдвигайте нам ультиматумы. Мы не в СССР": Кравчук резко поговорил с Грызловым на заседании ТКГ

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу затянулось на четыре часа и проходило в напряженной атмосфере. Как сообщает Офис президента, Леонид Кравчук, глава украинской делегации на переговорах, потребовал от россиян не выдвигать Украине ультиматумов.

«Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина — независимое государство, не позволит диктовать ей какие-то условия», — заявил Кравчук, обращаясь к главе российской делегации Борису Грызлову.

Российская сторона на переговорах в очередной раз пыталась поднять вопрос о назначении выборов на оккупированной части Донбасса. Законодательная инициатива была внесена в Раду, но все еще и не рассмотрена. Россияне об этом не забыли. «Постановление Верховной Рады о местных выборах так и не скорректировано», — заявил Грызлов.

Заседание «минской» группы проходило по видеоконференции и в обновленном составе. Из украинской делегации был выведен Витольд Фокин, замену ему пока еще нашли.

Фото 1leonidkravchuk/Facebook

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