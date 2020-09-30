Перспективные знакомства и продвижение по работе: гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака

Известный астролог, дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ Хаял Алекперов специально для «ФАКТОВ» составил гороскоп на октябрь 2020 года.

Овны

Начало октября сулит Овнам успех в финансовых делах. Вполне вероятно получение неожиданной прибыли. А вот в профессиональной сфере деятельности представителям знака стоит быть внимательнее — есть риск допустить досадную оплошность.

Тельцы

Расположение небесных тел сулит Тельцам успех в новых начинаниях. Самое время взяться за те дела и проекты, которые вы долго откладывали на потом. В конце месяца старайтесь быть бдительными во время покупок — есть риск напрасных финансовых потерь.

Близнецы

В этот период звезды советуют Близнецам экономнее распоряжаться своими деньгами. Не совершайте необдуманных покупок или капиталовложений, так как впереди возможны нежданные траты, связанные с семьей и бытом.

Раки

В этом месяце Раки смогут справится с любыми трудностями и преградами на своем пути. Главное при этом — не растерять свой запал и энтузиазм, распыляясь на помощь людям, которые и сами в силах решить свои проблемы.

Львы

Октябрь — весьма противоречивый период для Львов в эмоциональном плане. С одной стороны, звезды сулят представителям знака новые победы. А с другой — вместе с успехом придет и большая ответственность. Чтобы это не стало причиной нервных срывов, Львам стоит больше времени уделять маленьким радостям жизни, вроде прогулки на свежем воздухе или часа за любимой книгой.

Девы

В этот период Девы как никогда будут уверены в своих силах. Самое время взять курс на покорение намеченных вершин. У вас обязательно все получится. Главное — держаться подальше от пессимистов, которые пытаются сбить вас с верного пути.

Весы

В этот период внутренняя энергия Весов будет зашкаливать. В связи с чем представители знака могут взвалить на себя слишком много задач и обязательств. Совет звезд — правильно планировать свой день и расставлять приоритеты. Иначе потраченные усилия могут оказаться напрасными.

Скорпионы

Начало месяца будет удачным для решения бытовых вопросов. Благоприятный период, чтобы разобраться с ремонтом, перестановкой мебели или покупкой домашней утвари. В конце месяца звезды советуют поменьше откровенничать с людьми, в которых вы не уверены. Есть вероятность стать жертвой сплетен.

Стрельцы

Середина осени будет успешной для Стрельцов в профессиональном и финансовом плане. Сейчас прибыль могут принести даже те проекты и начинания, которые представители знака считали провальными. Но вот с родными людьми возможны конфликты. А потому звезды советуют представителям знака избегать колких замечаний в адрес своих близких.

Козероги

В этот период звезды сулят Козерогам перспективные знакомства. Вполне вероятно, что на пути представителей знака встретятся люди, которые могут тем или иным образом помочь в достижении желаемых целей. Не упустите такую возможность и чаще прислушивайтесь к советам окружающих.

Водолеи

Октябрь сулит Водолеям продвижения в работе. Сейчас у представителей знака есть все шансы подняться вверх по карьерной лестнице или получить желаемый проект. Единственное условие — держаться подальше от сплетен. Это может бросит тень на вашу репутацию.

Рыбы

В этот период Рыбы будут полны решимости, а потому с легкостью смогут сделать сложный выбор или отважиться на кардинальные перемены. Если подобные мысли уже давно вас посещают, то октябрь — отличный повод, чтобы сделать наконец первый шаг к своей цели. Конец месяца — благоприятный период для покупок. Ваши приобретения будут не только удачными, но и выгодными.

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