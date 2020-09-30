28.21 / 28.40 32.85 / 33.27
Киев: +12
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Скандал на заседании ТКГ: представитель ОБСЕ прервала заседание из-за поведения россиян

22:24 30 сентября 2020
хайди грау

Заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу пришлось прервать. Как сообщает РБК-Украина, такое решение приняла представительница ОБСЕ Хайди Грау (на фото) после того, как россияне пригрозили выложить видеозапись заседания в открытый доступ.

Угроза поступила от главы российской делегации Бориса Грызлова. Серьезность этих намерений подтвердил тот факт, что российская делегация вела несанкционированную аудио- и видеозапись заседания.

Представительница ОБСЕ указала россиянам, что нарушать конфиденциальность недопустимо. Было предложено взять паузу, а на следующем заседании договориться, кто и как будет информировать общественность об итогах переговоров.

Российская делегация не скрывала, что хочет рассекретить все то, о чем договариваются стороны на заседании «минской» группы. Глава российских переговорщиков Борис Грызлов возмущается, что ОБСЕ и украинская сторона настаивают на конфиденциальности и не ведут стенограмму и видеозапись встречи. В Кремле, напротив, хотят максимально рассекретить переговоры.

Напомним, заседание 30 сентября затянулось на четыре часа, но стороны не достигли конкретных договоренностей. Украинская делегация потребовала от россиян прекратить ставить ультиматумы, как в СССР.

Фото osce.org

234

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
хайди грау

Скандал на заседании ТКГ: представитель ОБСЕ прервала заседание из-за поведения россиян

киев чп

В сети появились фото с места гибели в Киеве сотрудницы посольства США

кравчук

"Не выдвигайте нам ультиматумы. Мы не в СССР": Кравчук резко поговорил с Грызловым на заседании ТКГ

гороскоп

Перспективные знакомства и продвижение по работе: гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер