1 октября 2020

Я не знаю, друзья мои, правда это или нет. Но в данном случае, как это ни парадоксально может звучать, большого значения этому не придаю. Это не так уж важно. И, надеюсь, вы поймёте, почему. Главное, что это могло быть на самом деле. А значит, оно способно заставить каждого из нас задуматься над тем, что с нами происходит.

Эту историю, услышанную мною много лет назад, я поначалу сам воспринимал как придуманную от начала до конца. Ведь в юности мы стараемся не терять времени на подобные размышления. Не до того нам. А с возрастом для многих задумываться о подобных вещах становится уже поздно. Да и незачем. Сегодня, в Международный день пожилых людей (International Day of Older Persons), я решил об этой истории вспомнить хотя бы для того, чтобы попытаться понять, почему у нас большинство пожилых людей в преклонном возрасте жизнь свою ДОЖИВАЮТ, а во многих западных странах, да и в той же Японии, к примеру, с выходом на пенсию только НАЧИНАЮТ ЖИТЬ…

Когда на первом курсе одного из английских университетов профессор представил новую студентку, аудитория тихо ахнула. Тем, кто сидел с ней рядом, она, ничуть не смущаясь, сказала:

- Вы только не смейтесь, но мне действительно 87 лет. И зовут меня Роза.

А на вопрос одной из девушек, зачем ей всё это нужно, тихонько пошутила:

- Я пришла сюда, чтобы найти богатенького муженька и нарожать ему кучу детей… А если серьезно: всю жизнь мечтала получить высшее образование.

Она быстро раззнакомилась со многими студентами. И в университетскую столовую ходила со всеми обедать, и даже молодежные тусовки старалась не пропускать. Все и не заметили, как бодрая и симпатичная старушка, старавшаяся до всего дойти своим умом, стала душой их компании. Время учебы пролетело быстро. На выпускном вечере, когда кто-то предложил первой выступить миссис Розе (потому что все знали, что она тщательно к этому выступлению готовилась), в ответ послышались слова одобрения. По пути к микрофону Роза нечаянно выпустила из рук заранее заготовленные листики с речью. Но поднимать их не стала:

- Ладно, — под ободряющий смех присутствовавших махнула рукой старушка. — В этот раз обойдусь, пожалуй, без шпаргалок… Я и так помню всё, что хотела вам сказать. Мы не перестаём играть потому, что мы взрослеем. Мы взрослеем потому, что перестаём играть. Есть всего лишь несколько составляющих успеха и счастья. Вы должны каждый день находить в жизни что-то радостное и светлое. Вам необходима мечта. Когда человек перестаёт мечтать, он умирает. Вокруг нас так много людей, которые об этом даже не догадываются!.. Есть большая разница между взросление и старением. Если вы в 19 лет проваляетесь целый год на диване, ничего не делая, то через год вам исполнится всего лишь 20 — и перед вами все ещё будет целая жизнь впереди. Если я 12 месяцев ничего не буду делать, то через год мне исполнится 90. Уже 90. Для того, чтобы постареть, талант не нужен. Талант нужен для того, чтобы в переменах открыть для себя новые возможности. Пожилые люди обычно не сожалеют о сделанном, они чаще скорбят о том, чего сделать не успели. Смерти боятся только те, в ком много сожаления…

Закончив свою речь словами «ваша Роза», старушка вернулась на своё место в запавшей в зале тишине. Каждому хотелось осмыслить услышанное. Всем было приятно присутствовать при осуществлении мечты, к которой миссис Роза так настойчиво шла. А через неделю она покинула этот мир. Во сне. Ей и тут повезло — ни болезни, ни мучений. Проводить её пришли сотни студентов и преподавателей — тех, кому эта светлая женщина помогла понять, кем они хотят стать и кем они могут быть…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.