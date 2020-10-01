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Политика

Зеленский рассыпался в комплиментах Китаю

10:12 1 октября 2020
зеленский

В приоритетах внешней политики Владимира Зеленского появился Китай. Президент в интервью агентству «Синьхуа» признался, что восхищается Пекином, причисляет Поднебесную к мировым центрам силы и надеется побывать с визитом в КНР.

«На геополитической карте мира есть несколько центров силы. И Китай один из них… В 1949 году Мао Цзэдун открыл новую страницу многотысячелетней книги истории КитаяУверен, что благодаря мудрому руководству, дальновидной политике, настроенности на победу китайский народ реализует все свои амбициозные планы», — заявил Зеленский.

Президент предлагает руководству Китая активнее встречаться: «Мы должны восстановить динамику двусторонних контактов на уровне министерств и ведомств, на уровне руководителей правительств, парламентов и, безусловно, лидеров. Буду рад приветствовать председателя КНР Си Цзиньпина в Украине».

Зеленский и сам не против побывать с государственным визитом в Пекине. «Для меня было бы большой честью посетить чарующий Китай», — признался глава государства.

Напомним, с 1 августа Украина ввела безвиз для туристов из Китая. Решение останется в силе до 31 января 2021 года.

Фото zelenskiy95/Facebook

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