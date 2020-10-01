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Игорь Сирота «отбеливает» репутацию, чтобы остаться главой «Укргидроэнерго», — блогер

11:16 1 октября 2020
Игорь Сирота «отбеливает» репутацию, чтобы остаться главой «Укргидроэнерго», — блогер
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Бессменный директор «Укргидроэнерго» с зарплатой выше, чем у президента США, Игорь Сирота в ответ на инициативу премьер-министра Дениса Шмыгаля переподчинить госпредприятие Кабмину, начал «отбеливать» свою репутацию в СМИ, чтобы сохранить должность, а вместе с ней и миллиардные коррупционные схемы. Об этом написал блогер Михаил Шнайдер.

Он отметил, что за 9 лет в должности Сирота фактически приватизировал стратегическое государственное предприятие, сформировал «свой» наблюдательный совет и выстроил схемы, с помощью которых осуществлялась растрата государственных средств.

Как известно, Сирота возглавил госкомпанию еще при Януковиче — в марте 2011 года. Его назначение, по данным СМИ, якобы пролоббировал экс-регионал Юрий Бойко.

Глава «Укргидроэнерго» Сирота официально получает президентскую зарплату. Так, в 2019 году вместе с премиями он заработал 650 тыс. долл., а это больше зарплаты президента США Дональда Трампа.

«Ясно, что потерять такую хлебную должность Игорю Григорьевичу ох как не хочется. Поэтому все попытки выгнать его через суд успехом не увенчались», — написал блогер.

По словам Михаила Шнайдера, директор «Укргидроэнерго» заявил, что благодаря его менеджменту предприятие стало прибыльным.

«Однако это не соответствует действительности. На самом деле прибыль генерируется исключительно за счет госпреференций. Так, в 2015-м только за счет повышения тарифа ГЭС на 45% „Укргидроэнерго“ получило 1 млрд гривен дохода… Все, что сделал Сирота, — настроил схем и выкачивает государственные деньги прямо в карман», — написал Михаил Шнайдер.

Как ранее сообщалось, за время работы в «Укргидроэнерго» Сирота неоднократно становился участником коррупционных скандалов, связанных с миллионными растратами госсредств, которые заключались в завышении подрядчиками стоимости работ или выводе денег на фиктивные фирмы.

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