Новые пленки исключенного из фракции «Слуга народа» народного депутата Гео Лероса — это ответ «смотрящего» за строительной сферой Киева нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара на его проблемы с правоохранителями. Такое мнение озвучил политолог Дмитрий Джангиров на своей странице в Facebook, пишет интернет-издание «Гордон».

«Как только последний (нардеп Вадим Столар.- Авт.) испытывает трудности в общении с правоохранительными органами, то сразу же появился „разоблачитель по вызову“ Гео Лерос с выпадами в сторону…» — написал Джангиров.

Как пишет Delo.ua, 29 сентября Служба безопасности Украины провела обыск в компании Столара bUd development, во время которого якобы изъяла документы о схемах при строительстве и большую сумму валюты наличными.

Джангиров прокомментировал публикацию Леросом новых пленок от офицера СБУ с записями разговоров якобы нардепа от «Слуги народа» Николая Тищенко и бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого, которые готовят на него покушение.

«Конечно же, „честный офицер СБУ“ в данном контексте звучит, как некое среднее между сказочным и комедийным персонажем. Хотя, скорее всего, этот персонаж, просто-напросто вымышленный для того, чтобы придать сомнительным записям хотя бы минимальной правдоподобности. Как мы помним, его скандальные „пленки Ермака“ на поверку оказались пустышкой, — написал политолог. — И сейчас можно указать на вполне четкое совпадение, возможно, менее пафосное, но зато не менее знаковое. Новое скандальное заявление Гео Лероса совпало с обысками в офисе известного „смотрящего“ за строительной сферой Киева Вадима Столара».

Политолог Елена Дяченко предположила на своей странице в Facebook, что Лерос получает деньги за публикации записей.

«Или что же тогда получается, не врут анонимные telegram-каналы, что Лео работает не из любви к искусству, а продал Зеленского и свое членство во фракции за тридцать биткоинов? Или слава Джулиана Ассанжа (основателя WikiLeaks.- Авт.) не дает покоя? А может? просто не взлетает разоблачительный проект и пора на покой… ?» — написала Дяченко.

Напомним, 30 сентября на заседании Верховной Рады Лерос обвинил Тищенко и Комарницкого в подготовке нападения на него. В подтверждение своих слов Лерос с парламентской трибуны включил на телефоне аудиозапись.

Фото со страницы Гео Лероса в Facebook

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