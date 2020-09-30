2 октября 2020

«От улыбки хмурый день светлей,

От улыбки в небе радуга проснётся.

Поделись улыбкой своей,

И она к тебе не раз ещё вернётся…"

Помните эту замечательную песенку из старого советского мультика? Сегодня, во Всемирный день улыбки, давно забытые слова звучат, как никогда, кстати. Мне в связи с этим также показалось, что и история, однажды рассказанная Антуаном де Сент-Экзюпери, именно сегодня поможет вам, друзья мои, задуматься о том, на что мы нередко внимания не обращаем вовсе. Об умении, более того — о необходимости! — улыбаться. Порой всего лишь одна улыбка способна спасти человеческую жизнь.

Как известно, в годы Второй мировой войны уже популярный к тому времени писатель участвовал в воздушных боях против фашистской Германии. Лётчиком он был отменным. И бесстрашным. И вот в одной из автобиографических новелл он рассказал о том, как оказался в плену и был брошен в тюремную камеру. Его отчаянию не было предела. По грубому поведению надзирателей он понимал, что жить ему осталось не долго.

В ожидании утреннего расстрела он, сильно нервничая, пытался найти спички для одной-единственной сигареты, случайно оставшейся после обыска. Без особой надежды посмотрев на стоявшего в коридоре тюремщика, пленник попросил у него огонька. Тот в ответ, не глядя, протянул через решётку зажжённую спичку. И в этот момент их глаза встретились. Ни тогда, ни позже лётчик так и не мог вспомнить, почему он вдруг улыбнулся. Это произошло невольно, нечаянно, что ли. Он ведь не пытался ни пощады просить, ни заискивать перед этим немолодым уже надзирателем. Но что произошло, то произошло. И заметивший смятение пленника тюремщик вдруг спросил:

— У тебя дети есть?

— Есть… Двое.

Лётчик достал из кармана потёртую фотографию своей жены и двух маленьких сыновей. Надзиратель тоже достал фотографию жены и начал рассказывать о том, каким он видит будущее для своих детей. В какой-то момент, поняв, что своих мальчишек он уже никогда не увидит, лётчик проглотил внезапно накатившиеся слёзы. Когда он объяснил удивлённому тюремщику, чем они были вызваны, тот, ничего не говоря, отпер скрипучие двери камеры и молча вывел пленника сначала во двор, а затем и за ворота мрачного здания, указав, в каком направлении лучше всего идти… «Так моя жизнь была спасена улыбкой», — вспоминал потом Антуан де Сент-Экзюпери.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.