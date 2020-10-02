Многообещающий день: гороскоп на 2 октября для всех знаков зодиака

Пятница, 2 октября, — благоприятный день. Он подходит для работы, общения и разных полезных дел. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 2 октября для всех знаков зодиака. Гороскоп на октябрь-2020 читайте здесь.

ОВЕН

День будет складываться благоприятно. Удастся быстро решить животрепещущие вопросы, завязать полезные знакомства, расширить кругозор. Не исключены и новые романтические отношения.

ТЕЛЕЦ

Хороший период для начинаний. День также подходит для совместной деятельности, посещения различных инстанций, похода по магазинам. В отношениях с родственниками старшего возраста старайтесь быть более терпеливыми, не настаивайте на своем.

БЛИЗНЕЦЫ

Многообещающий день. Если вы не боитесь трудностей и настроены решительно идти до конца, то удача не заставит себя долго ждать. Вечером могут напомнить о себе старые знакомые.

РАК

«Язык мой — враг мой» — сегодня вы ни на минуту не должны забывать об этом. Излишняя болтливость может стоить очень дорого. Не исключено предложение, которое поможет повысить доходы.

ЛЕВ

Несмотря на то что предстоит много работы, день окажется очень даже неплохим. Чтобы быстрее достичь своих целей, следует сосредоточиться на первоочередных задачах. Не доверяйте всему сказанному, тщательно проверяйте поступающую информацию.

ДЕВА

На службе представится возможность продемонстрировать свои лучшие деловые качества, старайтесь брать инициативу в свои руки. Вечер сулит новое романтическое увлечение.

ВЕСЫ

Постарайтесь этот день провести с пользой для себя. Займитесь поиском новых идей, ищите нужную в работе информацию. Вероятно интересное знакомство с неординарной личностью, не исключены также подарки или сюрпризы.

СКОРПИОН

Жизненный потенциал сейчас достаточно высок, так что можете смело приступать к реализации своих замыслов. Близкие охотно поддержат ваши начинания. Возможно получение приятных новостей, в финансовых вопросах намечаются положительные тенденции.

СТРЕЛЕЦ

Нынешний день сулит неплохие перспективы. Сумеете с легкостью справиться с поставленными задачами. Хороший период для получения новых знаний и экспериментов с имиджем.

КОЗЕРОГ

В делах избегайте спешки и суеты. Сегодня следует со всей серьезностью и ответственностью подойти к решению важных вопросов, особенно финансового характера. При общении с родственниками старайтесь проявлять гибкость и дипломатичность.

ВОДОЛЕЙ

Вероятно получение заманчивого предложения, которое, скорее всего, будет касаться служебных дел. Однако хорошенько подумайте, готовы ли вы сейчас связать себя дополнительными обязанностями и хватит ли на это сил и времени.

РЫБЫ

День может выдаться сложным и напряженным. Предстоит масса неотложных дел. Не исключено, что из-за сложившихся обстоятельств придется менять свои планы. Старайтесь правильно расставить приоритеты и не переживайте из-за пустяков. Вечер посвятите полноценному отдыху.

Хорошего вам дня!

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