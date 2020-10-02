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«Это кошмар. Выгорело все или почти все»: Вика Гайворонская о поездке в села Луганщины

11:35 2 октября 2020
Руины

Жительница Северодонецка Виктория Гайворонская вместе с единомышленниками-зооволонтерами рассказала, что увидела в пострадавших от пожаров населенных пунктах Луганщины и показала фото последствий бедствия.

«Если вкратце, то это кошмар. Выгорело все или почти все. Вороново — слезы… Сиротино — ужас. Люди без крова… Просто развалины, есть места, где просто не осталось камня на камне. Только гарь и пепел, тяжело дышать», — пишет Виктория на своей страничке в социальных сетях.

По ее словам, в пострадавших населенных пунктов много брошенных животных, которые сидят во дворах или бегают по селам…

Виктория Гайворонская выложила в Facebook фотографии, сделанные в пострадавших от огня населенных пунктах.

Фото со странички Виктории Гайворонской в соцсетях.

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