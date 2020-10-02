Аваков впервые высказался о войне в Карабахе

Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон обострившегося военного конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в Twitter заявил глава МВД Арсен Аваков.

Так министр отреагировал на слова народного депутата от «Слуги народа» Людмилы Марченко, котороая считает, что Украина предоставит военную помощь Азербайджану, если возникнет необходимость. Об этом Марченко сказала в эфире «Украина 24».



По ее словам, Киев готов сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан.

Напомним, резкое обострение ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном произошло утром 27 сентября. Возобновился вооруженный конфликт тридцатилетней давности, который грозит перерасти в полномасштабные военные действия. В него могут быть втянуты Россия, Турция и другие страны НАТО.

«ФАКТЫ» публиковали перевод статьи из швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung, в которой дан объективный анализ ситуации на Кавказе.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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