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Политика

«В росте заболеваемости виноваты не местные выборы, а слабая политика государства», — Игорь Палица

16:39 2 октября 2020
Игорь Палица
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Не политиков и не местные выборы надо обвинять в ухудшении ситуации с коронавирусом, а безответственность центральной власти, которая за полгода не смогла подготовить страну к борьбе с эпидемией. Об этом в эфире ток-шоу «Право на владу» заявил лидер партии «За майбутнє» Игорь Палица.

«Я с удивлением прочитал выступление президента Зеленского в Ровно, где он обвинил политиков и местные выборы в росте заболеваемости коронавирусом: когда был жесткий карантин, в стране не было такого количества заболеваний. Я хочу ответить президенту: люди ушли на карантин, так как были напуганы. Они дали властям подготовиться. Они потеряли рабочие места, потеряли свой бизнес, города потеряли налоги, областные бюджеты потеряли налоги. Власть не подготовилась. А сегодня рассказывать о том, что надо идти на жесткий карантин? А за счет чего будут жить люди, за счет чего будут выживать предприятия?» — задал вопрос Палица.

По мнению политика, за 5 миллиардов гривен государство могло полностью подготовиться к противодействию болезни: обеспечить тестирования, койко-места с подачей кислорода и аппараты КТ.

«Одна лаборатория, которая сможет делать тысячу тестов в сутки, стоит 7 миллионов гривен. Это без общестроительных работ. За 1 миллиард гривен государство, если бы полгода не тянуло кого-то за хвост, могло бы обеспечить 150 000 тестов в сутки по всей стране. Всего миллиард гривен! Еще за 2 миллиарда можно было бы профинансировать и обеспечить 100 тысяч кислородных точек для украинцев. Потому что когда говорят, что у нас есть койко-места, это профанация, они не обеспечены кислородом и не могут спасать жизни», — заявил Палица.

Также, по его словам, за 2 миллиарда гривен можно было бы приобрести 200 компьютерных томографов и раздать по 8−10 в каждую область.

«Люди, которые будут болеть и умирать, будут на совести чиновников, которые за полгода ничего не сделали и потеряли доверие украинцев», — сказал Игорь Палица.

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