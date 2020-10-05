Оптимистичный настрой поможет справиться со многими проблемами: гороскоп на 5 октября для всех знаков Зодиака

Понедельник, 5 октября, — в в этот день звезды советуют воздержаться от спешки.

ОВЕН

Дальние поездки и деловые встречи окажутся успешными и смогут принести неплохие дивиденды. Сейчас можно браться за реализацию самых смелых планов, также это неплохое время для покупок.

ТЕЛЕЦ

На службе старайтесь довести все начатое до конца, даже если при этом возникнут какие-то трудности. Нынешний день хорош для встреч с друзьями, не исключено и новое знакомство.

БЛИЗНЕЦЫ

День благоприятен для самоанализа, подведения итогов и построения планов на будущее. Если хотите сегодня сохранить с окружающими добрые отношения, то не заставляйте никого действовать по вашему сценарию. Каждый имеет право на самовыражение.

РАК

Благодаря проявленной настойчивости, вниманию к мелочам и умению работать в команде сумеете добиться неплохих результатов на служебном поприще. Старайтесь экономить деньги, воздержитесь от покупок.

ЛЕВ

Предстоит довольно беспокойный день, но каких-то неприятностей он не принесет. Не беритесь за несколько дел сразу, справиться со всеми вам вряд ли удастся. На личном фронте вас ждет что-то приятное.

ДЕВА

Неплохой период. Он подходит для проведения переговоров, общественной деятельности, сделок с недвижимостью. Но звезды говорят, что ваше благополучие сегодня во многом будет зависеть от погоды в доме.

ВЕСЫ

Прилагать каких-то особых усилий сегодня не придется, все будет идти по накатанной. Постарайтесь сосредоточиться на главном, не тратьте время на различные пустяки. Вечер желательно провести в тихом семейном кругу.

СКОРПИОН

Будьте готовы к тому, что придется немало попотеть, чтобы достигнуть желаемого результата. Откажитесь от полуфабрикатов и консервированных продуктов, так как их употребление сегодня может негативно сказаться на пищеварительной системе.

СТРЕЛЕЦ

Не кажется ли вам, что вы взяли слишком уж быстрый темп? Неплохо было бы сбавить обороты, а то, не ровен час, может где-нибудь занести. Больше времени старайтесь посвятить семье, можно также отправляться за покупками — они сегодня будут на редкость удачными.

КОЗЕРОГ

Мечтать, конечно, не вредно, но в этот день лучше заняться чем-то реальным. Не верьте слухам и домыслам, опирайтесь только на факты. Благодаря своему обаянию и дружелюбию сумеете завести перспективные знакомства.

ВОДОЛЕЙ

Старайтесь не переоценивать свои возможности и лишний раз не попадайтесь на глаза начальству. И уж тем более не стоит вступать с ним в какие-либо дискуссии. Дети потребуют вашего пристального внимания, попытайтесь выяснить, что их сейчас тревожит.

РЫБЫ

Соберитесь с мыслями и настройтесь на активные действия — предстоит масса неотложных дел. Не исключено, что придется решать несколько вопросов одновременно, причем на чью-либо помощь рассчитывать не приходится. Для восстановления утраченных сил вечер желательно провести в тишине и покое.

Хорошего вам дня!

Фото lviv.molbuk.ua/

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