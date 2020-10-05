Перемены, новые встречи и деньги: гороскоп на неделю для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 5−11 октября

ОВЕН. Пришла пора перемен. Стоит пересмотреть свой взгляд на некоторые вещи, это поможет быстрее избавиться от стереотипов и впустить в свою жизнь дух новизны. На профессиональном поприще будьте осмотрительны и держите язык за зубами.

ТЕЛЕЦ. Нынешний период неплох для решения бытовых проблем, которых накопилось немало. На службе возможны какие-то заминки и нестыковки. Старайтесь сильно не нервничать по этому поводу, все довольно быстро станет на свои места.

БЛИЗНЕЦЫ. Новые проекты окажутся востребованными, а в личной жизни грядут перемены. Постарайтесь спокойно и адекватно воспринимать происходящее и не торопите события — только при таких условиях у вас появятся шансы на успех.

РАК. Настроиться на рабочий лад будет непросто, но все же придется, так как работы предстоит немало. Этот период хорош для людей творческих, они смогут неплохо подзаработать. О личной жизни сейчас лучше помалкивать, чтобы не давать злопыхателям повод для сплетен.

ЛЕВ. Не торопитесь жить и не гонитесь за призрачными иллюзиями. Постарайтесь избавиться от всего лишнего и ненужного, переключите свое внимание на перспективные проекты. В личных отношениях будет царить полная гармония.

ДЕВА. Вас то и дело будет тянуть на какие-то авантюры. Старайтесь не поддаваться таким порывам, иначе рискуете многое потерять. Следите за питанием и берегитесь травм.

ВЕСЫ. Сейчас крайне важным для вас будет выполнить данное ранее обещание, чтобы не заслужить репутацию ненадежного человека, бросающего свои слова на ветер. Вероятны солидные денежные поступления, так что можете смело отправляться на шопинг.

СКОРПИОН. На этой неделе придется крутиться, как белка в колесе. Зато результатом своих трудов вы останетесь очень довольны. Представится неплохой шанс продвинуться по служебной лестнице или найти более престижную и высокооплачиваемую работу.

СТРЕЛЕЦ. Звезды будут благоприятствовать тем, кто привык спокойно и без лишних надрывов идти к своей цели. Спешка и суета сейчас могут только навредить. В выходные займитесь бытовыми вопросами, а также найдите время для полноценного отдыха.

КОЗЕРОГ. Нынешний период сулит множество интересных встреч, поездки окажутся очень удачными. Старайтесь как можно чаще демонстрировать свои таланты и способности, благодаря этому сумеете получить выгодное предложение.

ВОДОЛЕЙ. Прислушивайтесь ко всему сказанному — среди потока поступающей информации сумеете выудить для себя что-то очень важное. В личных отношениях могут возникнуть разногласия из-за финансов, старайтесь не сорить деньгами.

РЫБЫ. Ожидается масса работы, предстоит немало поездок и встреч. Избегайте эмоциональных и физических перегрузок, иначе это чревато ухудшением самочувствия. Субботу и воскресенье желательно провести в уединении или в тихом семейном кругу.

Лунный календарь на неделю 5−11 октября от астролога Людмилы Булгаковой читайте здесь.

Фото Pixabay

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