Партия «За майбутнє» требует отставки министра Степанова

Политическая партия «За майбутнє» требует отставки министра здравоохранения Украины Максима Степанова, поскольку он не справился с коронавирусными вызовами. Об этом говорится в заявлении политсилы, опубликованной в Facebook.

«Полгода времени, 64 миллиарда гривен — и ноль результата. Отсутствие требуемого количества лабораторий, где можно пройти бесплатное тестирование, некачественные и неинформативные тесты, нехватка койко-мест в больницах с возможностью подключения кислородных аппаратов, отсутствие компьютерных томографов… Хаотичное и нелогичное определение основных „коронавирусных“ больниц — все это приводит к стремительному распространению вируса и новым смертельным случаям», — утверждают в партии.

В партии уверены, что только за десятую часть указанных средств можно было полностью подготовить страну к борьбе с эпидемией. Однако Минздрав под руководством Степанова не защитили ни граждан, ни врачей.

«Политическая партия „За майбутнє“ требует отставки министра здравоохранения Максима Степанова, который за полгода не смог наладить эффективное противодействие распространению COVID-19… Мы инициируем сбор подписей за отставку главы Минздрава Максима Степанова», — заявили в политсиле.



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