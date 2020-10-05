Алексей Кучеренко назвал WOW-эффектом стеклянный мост в Киеве

Это не подвиг за наши с вами деньги построить очередной мост, сквер или фонтан. Киеву нужны не wow-эффекты, а серьезные инфраструктурные решения. Об этом заявил кандидат в мэры Киева от «Батьківщини» Алексей Кучеренко во время встречи с избирателями, передает пресс-служба партии.

«Главное, сделать это эффективно, качественно и за ту смету, которую он стоит, чтобы он не был в 2 или 3 номинала. Потому за 3 цены сделать нам за наши деньги с „откатами“ какой-то подарок — зачем это нужно? Эти деньги абсолютно не лишние, они могут пойти на нашу инфраструктуру», — заявил политик.

Он напомнил киевлянам, что бюджет города — это налоги. По его словам, одним из ярких примеров WOW-эффекта является стеклянный мост.

«Эти деньги надо воспринимать не как подарок с неба. Мы имеем полное право на контроль за их использованием. Мост стеклянный у нас появился, возле которого любят гулять киевляне, но после прогулок они все же возвращаются к себе домой. Они садятся в транспорт: или в общественный — и видят, в каком он состоянии, или в свой личный — и наблюдают вечные пробки на дорогах. Годовой бюджет Киева — 57,5 миллиарда гривен. Берем 5 лет — это 300 млрд грн. Немалая сумма. А едешь по городу и не понимаешь, почему нет развязки, тротуары разбиты, мост недостроенный, нет тоннеля там, где он нужен», — отметил политик.

Кандидат в мэры отметил, что в программе команды «Батьківщини» такие решения есть.

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