Финансы и семья выходят на первый план: гороскоп на 6 октября для всех знаков зодиака

Во вторник, 6 октября, звезды советуют аккуратно обращаться с деньгами.

ОВЕН

Сейчас можно вернуться к своим давним идеям и планам, удастся также восстановить утраченные связи. При решении важных дел рассчитывайте на собственные силы, советы и помощь посторонних могут только навредить.

ТЕЛЕЦ

Благоприятный во всех отношениях день, который сулит неплохие возможности. Сумеете наладить полезные связи, найти единомышленников для новых проектов. Не исключено знакомство, которое может перерасти в романтические отношения.

БЛИЗНЕЦЫ

Ожидается плодотворный день, но довольно суетливый. Поспевать за сегодняшними событиями будет нелегко, но вы таки сумеете это сделать и даже извлечете из происходящего выгоду для себя. Если надумаете заводить служебный роман, хорошенько подумайте о последствиях.

РАК

При принятии важных решений руководствуйтесь здравым смыслом, а не эмоциями, так как под влиянием последних сейчас легко допустить серьезную ошибку. Вечер желательно провести в тихой спокойной обстановке.

ЛЕВ

Сосредоточьте свое внимание на главном, не отвлекайтесь на различные мелочи. Держитесь в стороне от споров и конфликтов. С крупными покупками сейчас желательно повременить.

ДЕВА

Это благоприятное время для различных экспериментов и воплощения в жизнь оригинальных идей. Семейные проблемы могут выйти на первый план, уделите пристальное внимание детям и родственникам старшего поколения.

ВЕСЫ

Не откладывайте начатые дела на потом, старайтесь все закончить в срок. В сложных и неоднозначных ситуациях можете рассчитывать на поддержку близких.

СКОРПИОН

Можно браться за самые сложные и запутанные дела, сейчас для этого наиболее подходящий период. Вероятны заманчивые предложения и приятные известия издалека. С финансами следует обходиться более аккуратно, не тратьте деньги на ненужные мелочи.

СТРЕЛЕЦ

Звезды на вашей стороне, они будут благоприятствовать во многих начинаниях. Старайтесь ограничить свои расходы, на службе и в личной жизни проявляйте больше инициативы.

КОЗЕРОГ

Обсуждение и решение важных вопросов желательно перенести на другой, более благоприятный период. Так как жизненный потенциал сейчас несколько снижен, следует уменьшить нагрузки.

ВОДОЛЕЙ

Благодаря организованности и самодисциплине сумеете добиться многого. Представится возможность неплохо подзаработать или найти источник дополнительного заработка. Неожиданное известие может внести коррективы в ваши планы.

РЫБЫ

Вы полны сил и энтузиазма. Многое из того, что наметили, сумеете с легкостью воплотить в жизнь. Старайтесь держать свои планы в секрете. Сейчас ваше самое уязвимое место — легкие, уделите им пристальное внимание.

Хорошего вам дня!

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