Финансы и семья выходят на первый план: гороскоп на 6 октября для всех знаков зодиака
Во вторник, 6 октября, звезды советуют аккуратно обращаться с деньгами.
ОВЕН
Сейчас можно вернуться к своим давним идеям и планам, удастся также восстановить утраченные связи. При решении важных дел рассчитывайте на собственные силы, советы и помощь посторонних могут только навредить.
ТЕЛЕЦ
Благоприятный во всех отношениях день, который сулит неплохие возможности. Сумеете наладить полезные связи, найти единомышленников для новых проектов. Не исключено знакомство, которое может перерасти в романтические отношения.
БЛИЗНЕЦЫ
Ожидается плодотворный день, но довольно суетливый. Поспевать за сегодняшними событиями будет нелегко, но вы таки сумеете это сделать и даже извлечете из происходящего выгоду для себя. Если надумаете заводить служебный роман, хорошенько подумайте о последствиях.
РАК
При принятии важных решений руководствуйтесь здравым смыслом, а не эмоциями, так как под влиянием последних сейчас легко допустить серьезную ошибку. Вечер желательно провести в тихой спокойной обстановке.
ЛЕВ
Сосредоточьте свое внимание на главном, не отвлекайтесь на различные мелочи. Держитесь в стороне от споров и конфликтов. С крупными покупками сейчас желательно повременить.
ДЕВА
Это благоприятное время для различных экспериментов и воплощения в жизнь оригинальных идей. Семейные проблемы могут выйти на первый план, уделите пристальное внимание детям и родственникам старшего поколения.
ВЕСЫ
Не откладывайте начатые дела на потом, старайтесь все закончить в срок. В сложных и неоднозначных ситуациях можете рассчитывать на поддержку близких.
СКОРПИОН
Можно браться за самые сложные и запутанные дела, сейчас для этого наиболее подходящий период. Вероятны заманчивые предложения и приятные известия издалека. С финансами следует обходиться более аккуратно, не тратьте деньги на ненужные мелочи.
СТРЕЛЕЦ
Звезды на вашей стороне, они будут благоприятствовать во многих начинаниях. Старайтесь ограничить свои расходы, на службе и в личной жизни проявляйте больше инициативы.
КОЗЕРОГ
Обсуждение и решение важных вопросов желательно перенести на другой, более благоприятный период. Так как жизненный потенциал сейчас несколько снижен, следует уменьшить нагрузки.
ВОДОЛЕЙ
Благодаря организованности и самодисциплине сумеете добиться многого. Представится возможность неплохо подзаработать или найти источник дополнительного заработка. Неожиданное известие может внести коррективы в ваши планы.
РЫБЫ
Вы полны сил и энтузиазма. Многое из того, что наметили, сумеете с легкостью воплотить в жизнь. Старайтесь держать свои планы в секрете. Сейчас ваше самое уязвимое место — легкие, уделите им пристальное внимание.
Хорошего вам дня!78
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter