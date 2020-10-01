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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1992
Скульптор: Francisco Polope
Размер: 46×83 cm
Лимитированный выпуск 1000 экземпляров
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
В этот день, 6 октября 1914 года, в маленьком городке Ларвик неподалеку от Осло родился человек, которому суждено было стать самым известным норвежцем ХХ века, обладателем кинопремии «Оскар» и автором книг, переведённых на 60 языков мира. Целые десятилетия его имя не сходило с первых страниц самых популярных изданий, добиваясь получить у него интервью, журналисты буквально сходили с ума. Не стану больше томить вас, друзья мои, загадками о человеке, которому посвящён сегодняшний пост. Его имя наверняка известно многим из вас — Тур Хейердал.
В это трудно поверить, но знаменитые свои путешествия через океаны сначала на «связке брёвен» в виде плота, а затем на самодельной папирусной лодке совершил человек, который в детстве два раза едва не утонул и потому панически боялся воды. Но потрясающая страсть к познанию неведомого и покорению, казалось бы, неосуществимого заставляла его снова и снова, рискуя жизнью, совершать невозможное. Первое своё путешествие Тур Хейердал осуществил с первой женой Лив сразу после свадьбы в 1936 году, отправившись на Маркизские острова в Тихом океане. Живя в шалаше, сооруженном на высоком дереве на острове Фату-Хива, и питаясь кокосами и рыбой, выловленной в океане, выпускник университета Хейердал заметил потрясающее сходство полинезийцев с южноамериканскими индейцами, хотя эти народы разделяют тысячи километров. Неужели в древние времена на плотах и лодках они могли преодолевать такие огромные расстояния? Проверить свою догадку Хейердал смог уже только после окончания Второй мировой войны, пройдя на плоту из бальзового дерева «Кон-Тики» через Тихий океан. Написанная им книга об этой экспедиции разошлась миллионными тиражами, а фильм о путешествии был удостоен премии «Оскар». Правда, к тому времени Лив оставила его, выйдя замуж за одного из Рокфеллеров.
Надёжной помощницей, а вскоре и второй его супругой стала Ивонн, женщина, без которой не обходилась подготовка ни к одной из его последующих экспедиций. А они были просто невероятными. В 1969−70 годах Хейердал на папирусных ладьях «Ра» и «Ра-2» пересекает уже Атлантический океан, тем самым демонстрируя возможности проникновения древних египтян на американский континент за тысячи лет до Христофора Колумба. В 1977 году он совершает плавание через Персидский залив на «Тигрисе». А в 1980-х годах снова возвращается в Перу, где открывает целую долину древних пирамид.
Путешествуя с детьми по Канарским островам, я видел пирамиды, построенные гуанчо — древним народом, истреблённым испанцами в 15-м веке. Оказывается, эти пирамиды в 1993 году были обнаружены во время археологических раскопок всё тем же неугомонным Туром Хейердалом!.. Его часто называют «последним великим гуманистом ХХ века» и первым известным человеком, выступавшим против загрязнения океанов. С трибуны ООН Хейердал рассказал, что порой участники его экспедиций не могли почистить зубы — так много мусора плавало за бортом. «Ядохимикаты и всякие отбросы мы сплавляем в океан, как нерадивая хозяйка заметает мусор под ковёр», — говорил он, не уставая при этом повторять: «Мы все в одной лодке…»
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.
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