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Политика

«Соцмониторинг» показал свежий рейтинг доверия Зеленскому

13:47 6 октября 2020
Зеленский

Центр социального мониторинга обнародовал свежий рейтинг доверия президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как передает «Интерфакс-Украина», полностью доверяют Зеленскому 13,8% участников опроса, скорее доверяют — 23,9% респондентов. В то же время количество тех, кто скорее не доверяет президенту, составило 29% опрошенных. Совсем не доверяют главе государства 27,5% респондентов. Остальные участники соцопроса затруднились с ответом на этот вопрос.

Также отмечается, что баланс доверия-недоверия Зеленскому в сентябре 2020 года составил минус 18,8%. Почти годом ранее — в декабре 2019 года — он составлял плюс 31,5%, в июне 2020 года — минус 8,9%, в июле — минус 11,5%, в августе — минус 15,6%.

Исследования проводили 20−29 сентября, участие в опросе методом личного интервью по месту проживания респондента приняли участие 3014 человек. Стандартная ошибка выборки составляет 1,1−1,9%.

Фото с сайта президента Украины.

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