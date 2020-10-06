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Политика

Выборы мэра Киева: Зеленский назвал своего фаворита среди кандидатов

15:31 6 октября 2020
Зеленский
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский в интервью изданию Politico Europe прокомментировал избирательную кампанию в Украине, которая выходит на финишную прямую. Подчеркнув, что он не имеет права агитировать за какого-либо кандидата, глава государства все же обозначил свои предпочтения. В частности, дал понять, что его симпатии в предвыборной гонке за кресло градоначальника Киева на стороне кандидата от пропрезидентской партии. Как известно, на пост мэра столицы от партии «Слуга народа» баллотируется народный депутат Ирина Верещук.

«По закону Украины я не могу агитировать за ту или иную персону. Но вы понимаете, когда есть представитель партии, которая представляет сегодня интересы государства, крупнейшей партии — „Слуга народа“… Конечно, мне в любом случае ближе человек из этой партии», — цитирует Politico Europe Владимира Зеленского.

Аргументируя свою точку зрения, глава государства заявил, что прежде всего жители столицы Украины хотят перемен. «Я тоже живу в Киеве. И мы, киевляне, хотим и ждем изменений. Я уверен, прежде всего люди нуждаются в изменениях, а уже потом — в людях, которые будут их реализовывать. Мы не хотим, чтобы был загружен трафик, хотим меньше мусора, хотим, чтобы наконец был построен экологический мусороперерабатывающий завод, хотим нормальную транспортную развязку, хотим, чтобы старые сети были современными. Вот и все. Мы все хотим перемен», — считает глава государства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», согласно последним электоральным предпочтениям, на местных выборах шансы преодолеть условный 5-процентный барьер есть у пяти политических сил.

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