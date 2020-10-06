«Батьківщина» наберет больше своего базового электората в Киеве, — эксперт

Решение о выдвижении Алексея Кучеренко на должность киевского городского головы для «Батьківщини» было оптимальным. Такое мнение в эфире «4 канала» озвучил политический эксперт Петр Олещук. Он высоко оценил кампанию как самого претендента на кресло столичного мэра, так и всей политической силы.

«Алексей Кучеренко, с одной стороны, ассоциируется с лидером „Батьківщини“ Юлией Тимошенко, а с другой стороны, является достаточно опытным и серьезным политическим деятелем с солидным управленческим опытом как в должности министра ЖКХ, так и во главе одной из областных администраций современной Украины», — отметил эксперт.

Политический эксперт назвал оптимальным список «Батьківщини». Ведь именно эта политсила, по словам Олещука, смогла не просто отвечать на игру, которую предлагают другие партии, но и навязать собственную.

«Кампания Кучеренко очень серьезно отличается от кампаний других политиков. Она основывается на идее необходимости привлечения профессионалов. То есть не просто шоуменов, а именно людей, которые имеют опыт местного самоуправления и в целом опыт управленческой деятельности», — подчеркнул Олещук.

По мнению политического эксперта, у «Батьківщини» есть все возможности не только получить голоса всего базового электората в столице, но и выйти за его пределы, пытаясь привлечь тех избирателей, которые скептически относятся к шоуменам и вообще к медийным лицам в современной украинской политике.

Ранее «ФАКТЫ» сообщили, что кандидат в мэры Киева от «Батьківщини» Алексей Кучеренко во время встречи с избирателями заявил, что знает, как избавиться от транспортного коллапса в столице.

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